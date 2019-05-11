В Челябинске 4-летняя девочка погибла после падения из окна
В Челябинске сегодня, 11 мая, 4-летняя девочка погибла, выпав из окна. Об инциденте сообщают местные издания, ссылаясь на информацию источника в правоохранительных органах.
Сообщается, что ребенок находился в квартире на третьем этаже вместе с бабушкой, которая мыла окна. В какой-то момент ребенок облокотился на москитную сетку, но она не выдержала, в результате чего девочка выпала из окна.
Прибывшие на место инцидента медики не смогли спасти пострадавшую, они констатировали смерть ребенка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии.
Сообщается, что ребенок находился в квартире на третьем этаже вместе с бабушкой, которая мыла окна. В какой-то момент ребенок облокотился на москитную сетку, но она не выдержала, в результате чего девочка выпала из окна.
Прибывшие на место инцидента медики не смогли спасти пострадавшую, они констатировали смерть ребенка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:11