В Челябинске 4-летняя девочка погибла после падения из окна





Сообщается, что ребенок находился в квартире на третьем этаже вместе с бабушкой, которая мыла окна. В какой-то момент ребенок облокотился на москитную сетку, но она не выдержала, в результате чего девочка выпала из окна.Прибывшие на место инцидента медики не смогли спасти пострадавшую, они констатировали смерть ребенка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии.