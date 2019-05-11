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В Челябинске 4-летняя девочка погибла после падения из окна

В Челябинске сегодня, 11 мая, 4-летняя девочка погибла, выпав из окна. Об инциденте сообщают местные издания, ссылаясь на информацию источника в правоохранительных органах.
В Челябинске 4-летняя девочка погибла после падения из окна

Сообщается, что ребенок находился в квартире на третьем этаже вместе с бабушкой, которая мыла окна. В какой-то момент ребенок облокотился на москитную сетку, но она не выдержала, в результате чего девочка выпала из окна.

Прибывшие на место инцидента медики не смогли спасти пострадавшую, они констатировали смерть ребенка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:11

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