Исследователи прогнозируют увеличение продолжительности жизни благодаря технологиям





Эксперты Феликс Тран и Хаим Израэль составили отчет, из которого понятно, что компании, приоритет которых состоит в замедлении старения человечества, на протяжение следующих десятилетий будет активно инвестировать средства в данную сферу. Некоторые антивозрастные технологии активно продаются, создав уже на сегодня рынок в 110 млрд долларов. К 2025 году это будут уже 600 млрд долларов.Познания в данной области каждый 73 день будут удваиваться к 2020 году, что в 2010 составляло лишь 3,5 года. Затраты также значительно уменьшились, что позволило говорить о революции технологий. Исследователи выбрали несколько тем для более детального изучения: геномику, искусственный интеллект и здоровое питание.