Представлен ТОП-5 достойных внимания авто с большим пробегом
Автолюбители, выбирая машину на вторичном рынке, стремятся приобрести экземпляры с минимальным пробегом. Эксперты составили ТОП-5 подержанных моделей, достойных внимания, несмотря на солидный накат.
В «пятерку» вошел среднеразмерный автомобиль Passat B3 марки Volkswagen. Немецкая машина может похвастаться простой конструкцией и качественной сборкой, но в ней жесткая подвеска. Модель на вторичном рынке можно приобрести в кузовах, как универсал, так и седан. Эксперты рекомендуют присмотреться к авто с бензиновым 2,0-литровым двигателем на 115 л. с.
На четвертое место специалисты определили комфортную машину бизнес-класса Mercedes-Benz W124. При выборе б/у модели с внушительным пробегом эксперты советуют обратить внимание на коррозию. На вторичном рынке можно выбрать мощную версию немецкого авто или остановиться на экономичном варианте с мотором V8 или V4.
Третью позицию занимает Camry 30 от Toyota. В японском седане удачная ходовая часть, хорошо выдерживающая сложные дорожные условия. Пробег в 150 000-200 000 км для машины – не приговор, поэтому ее можно смело брать, но нужно присмотреться к состоянию АКПП с ресурсом до 300 000 км наката.
Второе место в рейтинге досталось моделям 100 C4 и A6 C4 от Audi. Кузова автомобилей получили качественную оцинковку, поэтому внушительные пробеги не отражаются на состоянии, если обеспечить им правильный уход. Силовые установки машины отличаются долговечностью.
Лидером ТОП-5 подержанных моделей в хорошем качестве, несмотря на большой накат, стал Nissan Maxima A32. Габаритный японский седан имеет хорошую управляемость и плавность хода, просторный салон, хорошую комплектацию и надежную моторную гамму. Под капотом авто встречаются 2,0- и 3,0-литровые агрегаты V6 на 140 и 200 л. с. соответственно.
В «пятерку» вошел среднеразмерный автомобиль Passat B3 марки Volkswagen. Немецкая машина может похвастаться простой конструкцией и качественной сборкой, но в ней жесткая подвеска. Модель на вторичном рынке можно приобрести в кузовах, как универсал, так и седан. Эксперты рекомендуют присмотреться к авто с бензиновым 2,0-литровым двигателем на 115 л. с.
На четвертое место специалисты определили комфортную машину бизнес-класса Mercedes-Benz W124. При выборе б/у модели с внушительным пробегом эксперты советуют обратить внимание на коррозию. На вторичном рынке можно выбрать мощную версию немецкого авто или остановиться на экономичном варианте с мотором V8 или V4.
Третью позицию занимает Camry 30 от Toyota. В японском седане удачная ходовая часть, хорошо выдерживающая сложные дорожные условия. Пробег в 150 000-200 000 км для машины – не приговор, поэтому ее можно смело брать, но нужно присмотреться к состоянию АКПП с ресурсом до 300 000 км наката.
Второе место в рейтинге досталось моделям 100 C4 и A6 C4 от Audi. Кузова автомобилей получили качественную оцинковку, поэтому внушительные пробеги не отражаются на состоянии, если обеспечить им правильный уход. Силовые установки машины отличаются долговечностью.
Лидером ТОП-5 подержанных моделей в хорошем качестве, несмотря на большой накат, стал Nissan Maxima A32. Габаритный японский седан имеет хорошую управляемость и плавность хода, просторный салон, хорошую комплектацию и надежную моторную гамму. Под капотом авто встречаются 2,0- и 3,0-литровые агрегаты V6 на 140 и 200 л. с. соответственно.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:42