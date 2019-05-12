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Роза Сябитова считает завышенные ожидания и недопонимание основными причинами развода

Роза Сябитова поделилась мнением по поводу разводов. Телеведущая считает, что виной всему завышенные ожидания супругов, надеющихся, что каждый из них изменится.
Роза Сябитова считает завышенные ожидания и недопонимание основными причинами развода

Сябитова констатирует тот факт, что перед свадьбой многие думают, что в браке их избранник поменяется в лучшую сторону. Например, мужчина хочет видеть только «прекрасную фею», он не готов к плохому настроению и самочувствию женщины. Жена же ждет от мужа прекращения частых встреч с друзьями. Рождение детей только усугубляет сложившееся недопонимание, а после следует развод. Завышенные ожидания и неспособность найти компромисс Сябитова считает главными причинами распада брака.



 
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Добавил: Котова Алена Сегодня, 06:12

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