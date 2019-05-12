Роза Сябитова считает завышенные ожидания и недопонимание основными причинами развода
Роза Сябитова поделилась мнением по поводу разводов. Телеведущая считает, что виной всему завышенные ожидания супругов, надеющихся, что каждый из них изменится.
Сябитова констатирует тот факт, что перед свадьбой многие думают, что в браке их избранник поменяется в лучшую сторону. Например, мужчина хочет видеть только «прекрасную фею», он не готов к плохому настроению и самочувствию женщины. Жена же ждет от мужа прекращения частых встреч с друзьями. Рождение детей только усугубляет сложившееся недопонимание, а после следует развод. Завышенные ожидания и неспособность найти компромисс Сябитова считает главными причинами распада брака.
Сябитова констатирует тот факт, что перед свадьбой многие думают, что в браке их избранник поменяется в лучшую сторону. Например, мужчина хочет видеть только «прекрасную фею», он не готов к плохому настроению и самочувствию женщины. Жена же ждет от мужа прекращения частых встреч с друзьями. Рождение детей только усугубляет сложившееся недопонимание, а после следует развод. Завышенные ожидания и неспособность найти компромисс Сябитова считает главными причинами распада брака.
ШоуБиз
Добавил: Котова Алена Сегодня, 06:12