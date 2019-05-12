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Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется. В результате сильного нагрева светила примерно через 1-2 млрд лет Земля превратится в необитаемый объект.
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Уже сейчас температура поверхности Солнца достигает 5778 К, а показатель ядра – свыше 15 700 000 К. Светило содержит около 99,8% массы Солнечной системы, но она расходуется, заставляя звезду расширяться и продуцировать посредством ядерного синтеза все больше тепла. Атомы водорода на Солнце сжимаются под мощным давлением, а затем сливаются, выделяя огромное количество энергии. В результате звезда постепенно превращается в гигантский огненный шар и вскоре спровоцирует закипание мирового океана, а поднимающийся обжигающий пар уничтожит все живое на Земле.

Критический момент, считают ученые, может наступить через 1-2 млрд лет. Исследователи призывают человечество поторопиться с поисками в космическом пространстве подходящего для жизни объекта.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 05:11

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