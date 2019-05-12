Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой





Уже сейчас температура поверхности Солнца достигает 5778 К, а показатель ядра – свыше 15 700 000 К. Светило содержит около 99,8% массы Солнечной системы, но она расходуется, заставляя звезду расширяться и продуцировать посредством ядерного синтеза все больше тепла. Атомы водорода на Солнце сжимаются под мощным давлением, а затем сливаются, выделяя огромное количество энергии. В результате звезда постепенно превращается в гигантский огненный шар и вскоре спровоцирует закипание мирового океана, а поднимающийся обжигающий пар уничтожит все живое на Земле.Критический момент, считают ученые, может наступить через 1-2 млрд лет. Исследователи призывают человечество поторопиться с поисками в космическом пространстве подходящего для жизни объекта.