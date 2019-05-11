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Любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова намекнула, что вернулась обратно на «Дом-2»

Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова намекнула, что вернулась обратно на проект. Об этом длинноволосая красавица написала в личном микроблоге.

Любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова намекнула, что вернулась обратно на «Дом-2»

Не так давно стало известно о том, что на телестройке «Дом-2» началась «перезагрузка». К примеру, в Периметр уже вернули несколько пар, в их числе Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов, а также Антон Шоки и Виктория Комиссарова.

На днях выяснилось, что это далеко не все бывшие участники «Дома-2», которых вернули на телешоу. О своем возвращении намекнула и любовница Гуфа. Яна Шевцова опубликовала у себя на странице в Instagram свежий пост, в котором попросила пользователей Сети обратить особое внимание на изменения в шапке ее профиля.

К слову, сейчас в личном микроблоге Шевцовой написано, что она является официальной участницей телестройки «Дом-2». Нужно сказать, что поклонников реалити-шоу очень расстроила эта новость. Сейчас зрители надеються на то, что Яна просто решила подшутить над ними.
Любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова намекнула, что вернулась обратно на «Дом-2»

Стоит отметить, что до выхода эфиров, где покажут, что Шевцова на самом деле вернулась на «Дом-2», сложно определить, подсказывает ли Яна своим фанатам правдивую информацию или все-таки нет.

Также немаловажным моментом является и то, что в профиле блондинки по-прежнему говорится о том, что по поводу рекламы и сотрудничества нужно обращаться в direct. Как известно, герои проекта не отвечают на подобные предложения, ведь их телефоны находятся у администрации «Дома-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:00

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