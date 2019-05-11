Любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова намекнула, что вернулась обратно на «Дом-2»

Не так давно стало известно о том, что на телестройке «Дом-2» началась «перезагрузка». К примеру, в Периметр уже вернули несколько пар, в их числе Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов, а также Антон Шоки и Виктория Комиссарова.На днях выяснилось, что это далеко не все бывшие участники «Дома-2», которых вернули на телешоу. О своем возвращении намекнула и любовница Гуфа. Яна Шевцова опубликовала у себя на странице в Instagram свежий пост, в котором попросила пользователей Сети обратить особое внимание на изменения в шапке ее профиля.К слову, сейчас в личном микроблоге Шевцовой написано, что она является официальной участницей телестройки «Дом-2». Нужно сказать, что поклонников реалити-шоу очень расстроила эта новость. Сейчас зрители надеються на то, что Яна просто решила подшутить над ними.Стоит отметить, что до выхода эфиров, где покажут, что Шевцова на самом деле вернулась на «Дом-2», сложно определить, подсказывает ли Яна своим фанатам правдивую информацию или все-таки нет.Также немаловажным моментом является и то, что в профиле блондинки по-прежнему говорится о том, что по поводу рекламы и сотрудничества нужно обращаться в direct. Как известно, герои проекта не отвечают на подобные предложения, ведь их телефоны находятся у администрации «Дома-2».