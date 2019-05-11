Самые ожидаемые фильмы лета 2019 года для взрослых и детей





В начале лета, 6 июня фанаты франшизы «Людей Икс» смогут увидеть долгожданное продолжение истории. В фильме «Темный Феникс» Джина Грей получила удивительную способность превращаться в легендарную самовозрождающуюся из пепла птицу феникс. Однако, кроме огромных перспектив такое свойство несет в себе и опасность, если не контролировать свои сверхвозможности. Людям Икс необходимо остановить разрушения и хаос, которые принесла в мир «новая» Джина Грей, для этого, вполне возможно, им придется убить героиню.В этот же день выйдет в прокат и британский фильм о легендарном музыканте, композиторе и певце Элтоне Джоне. В детстве герой ленты «Рокетмен», тогда еще Реджинальд Кеннет Дуайт, абсолютно ничем не отличался от обычных английских подростков. Разве что более других любил методично заучивать большие отрезки фортепианных партий симфонического оркестра, предпочитая это занятие всем детским развлечениям. Фильм-биография повествует о том, как на свет появился нынешний сэр Элтон Джон, король британской музыки, автор бесчисленных хитов и один из самых знаменитых и титулованных артистов планеты.Третий фильм, чья премьера намечена на 6 июня, «Домино», к ее созданию приложили руку бельгийские, датские, французские, итальянские и нидерландские кинематографисты. Главный герой, копенгагенский агент под прикрытием, вместе с подругой погибшего напарника пытается распутать тайну смерти товарища. В ходе операции он сталкивается со многими препятствиями, однако остановит ли это смелую пару станет известно во время просмотра.Знаменитые «Люди в черном: Интернэшинал» выходят в прокат 12 июня. В этот раз в ряды секретной организация по предотвращению атак захватчиков-инопланетян затесался шпион. Только вычислив «чужого среди своих» можно будет спасти планету от неминуемой гибели.Многим пришлись по вкусу ледянящие душу истории «Проклятия Аннабель». В конце июня на экраны выйдет ожидаемое фанатами франшизы новое киночтиво «Возвращение домой». В этот раз зловещая кукла попадает в дом семьи Уорренов. Профессиональные экзорцисты способны бороться с любыми силами тьмы, и кажется, для них игрушка не представляет никакой опасности. Однако неуемный дух, обитающий в кукольном теле, не только заявляет о себе, но и пытается забрать в Преисподнюю душу дочери Уорренов. Родителям приходится бороться за жизнь ребенка со сверхсильными демонами, с которыми ранее они никогда не сталкивались.Новая версия инопланетного Апокалипсиса изображена в «Битве за землю». После захвата Планеты агрессорами с других галактик люди вынуждены жить на родной земле в положении едва ли не рабов. Любое ослушание неотвратимо влечет смерть, однако не все представители Homo Sapiens согласны мириться с таким положением вещей. Увидеть, чем завершится роковая битва за свободу и жизнь, можно будет с 27 июня.В начале июля любители триллеров увидят нестандартный щекочущий нервы фильм, а британские авторы «Клуба анонимных киллеров» рассказали об иной стороне жизни преступного мира. Кто бы мог продумать, что и у профессиональных убийц существует свой закрытый клуб, по аналогии с обществами анонимных алкоголиков. Свирепые мужчины обговаривают свое душевное состояние после содеянных злодеяний, однако история оказывается гораздо серьезнее.Этот же день, 4 июля, выбрали прокатчики и для старта демонстраций продолжения любимых и взрослыми и детьми приключений человека-паука. В картине «Человек-Паук: Вдали от дома» Питер Паркер отправляется в Европу, однако экскурсию ему портит Мистерио, его злейший враг. В грандиозной битве главному герою предстоит не только превозмочь злодея, но и спасти человеческую расу.Не менее интересна история, рассказанная в британском фильме «Борьба с моей семьей», главный герой которого увлекается рестлингом, добиваясь пусть и не больших, но успехов. Постарев, он прилагает все силы для того, чтобы его дети добились в спорте еще более ощутимых результатов. Спортивная драма о том, как брат и сестра, воспитанные отцом-тренером, получают шанс пробиться в международный спорт. Но вот получится ли у них покорить Олимп рестлинга, каждый желающий сможет узнать, посетив кинотеатр уже с 18 июля.С момента выхода первого фильма серии «Форсаж» армия его поклонников увеличилась в десятки раз. В продолжении истории «Хоббс и Шоу» герои объединятся для того, чтобы помешать коварным планам террориста Бринстона. Преступник уверен в своих силах и не намерен останавливаться ни перед чем. В августе любители «форсажей» воочию увидят насколько мощным мотиватором для совместной работы ради единой цели стала для героев картины угроза всемирной катастрофы.Не останется в стороне и детвора, для нее кинопрокатчики России во время летних каникул подготовили массу великолепных премьер. Четвертый фильм знаменитого «мульта» «История игрушек» передает историю малышки Бонни. У девочки нет друзей, ей приходится играть с пластиковой вилкой Форки. Однако сам одушевленный кухонный прибор не в восторге от такой роли, сбежав из дома, Форки отправляется на поиски друзей. В этом путешествии ему помогает игрушечный ковбой по имени Вуди. В фильме встречаются и новые герои, и уже полюбившиеся ранее маленьким зрителям.Не меньший восторг у детей вызовут новые перипетии «Короля Льва», выросший в любящей львиной «семье» Симба приучен быть ответственным не только за свою жизнь, но и за других. Попав в западню львенок теряет любящего родителя. В новых условиях ему предстоит преодолеть многочисленные преграды и найти собственный дом.Австралийские кинематографисты-мультипликаторы подарили на каникулы историю о «Доре и Затерянном городе». Главная героиня, закончив среднюю школу, переходит в старшие классы. Однако это для ребенка, выросшего большую часть своей жизни в условиях дикой природы в джунглях, не так уж и легко. Вдобавок ко всему таинственно исчезают родители юной Дороти, после чего ей приходится не только учиться жить самостоятельно, но и найти родных.За годы своего существования знаменитые Angry Birds стали уже практически культовыми. Ими увлекались взрослые и дети, в августе на экраны выйдет новая картина о приключениях «злобных птичек». Главный герой картины, Рэд, восстанавливает дома после набегов горных свинок. Новые невзгоды и хлопоты приносит взрыв горы на острове, однако настоящая дружба и смелость преодолевает все преграды.Фантастический фильм «Новые мутанты» расскажет о перерождении пятерых подростков, попавших в секретную лабораторию. Как оказалось, их предками были не обычные люди, а мутировавшие представители человеческого рода. Детям предстоит найти всех подобных «новых» людей и, собравшись в одну сплоченную команду, защитить мир от угрозы уничтожения.Многим понравились приключения четвероногих , описанных в фильме «Собачья жизнь». Уже в начале лета стартует прокат продолжения занимательных историй. Попав в мифическую страну Фрониарду, мальчик по имени Синка примиряет две враждующих страны. Это делает его знаменитым и популярным, однако счастье длится не долго, и ему приходится все же вернуться домой. Однако ребенок не намерен сдаваться, и планирует вернуться в сказочный край во время каникул.