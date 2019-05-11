Звезда «Дома-2» Оксана Ряска прилетела в Россию из Нью-Йорка, чтобы рассказать об эмиграции в США
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Оксана Ряска посетила родину, чтобы рассказать россиянам, следует ли иммигрировать в Соединенные Штаты Америки. Как выяснилось, телезнаменитость пригласили сняться в очередном выпуске телешоу «Бородина против Бузовой».
Многие телезрители до сих пор помнят те дни, когда Оксана без умолку говорила о США и о том, как же она хочет переехать на постоянное местожительство в город небоскребов. В Нью-Йорке Ряска бывала у своей близкой подруги, которая в свое время тоже перебралась в США.
Известно, что в Штатах Оксана не только нашла себе работу, которая позволит ей обзавестись не туристической визой, но и встретила мужчину. Не так давно Ряска переехала к нему жить и уже приобрела домашнего питомца, что может значить лишь одно – возвращаться в Россию девушка не планирует.
На днях Ряска все-таки вернулась на родину, а все потому, что ее пригласили стать героиней новой серии телепроекта «Бородина против Бузовой». Выяснилось, что девушке нужно было рассказать телезрителям, на самом ли деле переезд в Соединенные Штаты Америки такой радужный или же в эмиграции есть свои минусы.
К слову, Оксана не единожды рассказывала своим подписчикам, как все-таки сложно и дорого жить в Нью-Йорке и что только сильным удастся выжить в этом городе. По всей видимости, именно об этом Ряска и поведает телезрителям реалити-шоу «Бородина против Бузовой», которые не следят за ее профилем, сообщает Novosti-Dom2.
Многие телезрители до сих пор помнят те дни, когда Оксана без умолку говорила о США и о том, как же она хочет переехать на постоянное местожительство в город небоскребов. В Нью-Йорке Ряска бывала у своей близкой подруги, которая в свое время тоже перебралась в США.
Известно, что в Штатах Оксана не только нашла себе работу, которая позволит ей обзавестись не туристической визой, но и встретила мужчину. Не так давно Ряска переехала к нему жить и уже приобрела домашнего питомца, что может значить лишь одно – возвращаться в Россию девушка не планирует.
На днях Ряска все-таки вернулась на родину, а все потому, что ее пригласили стать героиней новой серии телепроекта «Бородина против Бузовой». Выяснилось, что девушке нужно было рассказать телезрителям, на самом ли деле переезд в Соединенные Штаты Америки такой радужный или же в эмиграции есть свои минусы.
К слову, Оксана не единожды рассказывала своим подписчикам, как все-таки сложно и дорого жить в Нью-Йорке и что только сильным удастся выжить в этом городе. По всей видимости, именно об этом Ряска и поведает телезрителям реалити-шоу «Бородина против Бузовой», которые не следят за ее профилем, сообщает Novosti-Dom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:19