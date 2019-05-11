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В Тверской области пенсионер на авто сбил коляску с ребенком

В Тверской области сегодня, 11 мая, в городе Кимры произошло ДТП с участием легкового авто. Пенсионер, находившийся за рулем транспорта, сбил коляску с ребенком, сообщают местные издания.
В Тверской области пенсионер на авто сбил коляску с ребенком

Согласно появившейся информации, в коляске находился 10-месячный ребенок, а перевозила его бабушка. Когда женщина вышла на нерегулируемый пешеходный переход, автомобиль «Нива» совершил наезд на детскую коляску.

Сообщается, что коляска не перевернулась, а ребенок не выпал из нее. Медики, прибывшие на место инцидента, забрали малыша и его бабушку в медучреждение для оценки состояния их здоровья и оказания помощи в случае необходимости.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:08

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