В Тверской области пенсионер на авто сбил коляску с ребенком





Согласно появившейся информации, в коляске находился 10-месячный ребенок, а перевозила его бабушка. Когда женщина вышла на нерегулируемый пешеходный переход, автомобиль «Нива» совершил наезд на детскую коляску.Сообщается, что коляска не перевернулась, а ребенок не выпал из нее. Медики, прибывшие на место инцидента, забрали малыша и его бабушку в медучреждение для оценки состояния их здоровья и оказания помощи в случае необходимости.