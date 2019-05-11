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Louis Vuitton представил сумки с гибкими AMOLED-экранами

Дизайнеры дома Louis Vuitton разработали уникальную коллекцию сумок, включающую экземпляры с вмонтированными гибкими AMOLED-экранами. Новинки представили на модном мероприятии, проходившем в Нью-Йорке.
Louis Vuitton представил сумки с гибкими AMOLED-экранами

Разработчики подготовили для показа Louis Vuitton Cruise-2020 две модели – с одним гибким экраном и двумя. Оба встроенные дисплеи, получившие впечатляющее для аксессуара разрешение в 1920x1440, воспроизводили ролики с городскими пейзажами.

В Louis Vuitton новинку называют «холстом будущего». Компания и ее дизайнеры всегда ищут способы интеграции «элитного мастерства с инновациями». Эксперты сомневаются, что эксклюзивные сумки с AMOLED-экранами, когда-либо поступят в серийный выпуск. Если такое случится, то стоимость уникальных аксессуаров не будет низкой, судя по брендовым беспроводным наушникам LV, оцененным почти в $1000.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:21

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