АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частое мочеиспускание может указывать на сахарный диабет II типа
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Видеоклип Анны Семенович «Хочешь» просмотрели 10 млн пользователей

Видеоклип популярной певицы Анны Семенович под названием «Хочешь» просмотрели 10 млн пользователей. Об этом знаменитость рассказала поклонникам в Instagram.
Видеоклип Анны Семенович «Хочешь» просмотрели 10 млн пользователей

Анна Семенович с радостью поделилась данной новостью с фанатами, отметив, что ее видеоработа и песня продолжают набирать популярность. Ей приятно осознавать, что ее новые проекты приносят радость ее поклонникам, а также поднимают настроение благодаря интересным сюжетам в клипах.

В завершение Семенович спросила фолловеров о вероятности клипа собрать более 20 млн просмотров. Подписчики уверены в этом, отмечая, что указанная цифра не будет пределом.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Видеоклип Анны Семенович «Хочешь»
Специалисты составили список самых
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска прилетела
В Тверской области пенсионер на авто
Прилетевшая к сыну в Турцию мать Сергея
В Антарктиде найден указывающий на
Ольге Бузовой посоветовали открыть
Выпускник Оксфордского университета
Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова
Смартфон Vivo Y3 среднего класса
Ольга Бузова и Ксения Бородина за время
Ученые: Один солнечный ожог увеличивает
Ольга Серябкина разбила голову на
Представлен дрон - летающий поднос для
Дмитрий Тарасов чувствует себя сильнее
В Орехово-Зуеве найден труп женщины с
Победившая рак Наталья Сенчукова
Ученые обнаружили связь между псориазом
Алексей Безус любит, чтобы в постели
Медики назвали привычки, которые
Наталья Шаронова раздражает Татьяну
В Сингапуре над морем запечатлели
Ксения Бородина попала под критику
Ольга Рапунцель запретила Саше Черно
Частое мочеиспускание может указывать
Специалисты предполагают, что
Мэри Кулешова решилась ещё на две
Медики назвали группы людей, больше
Вышедшая замуж Катя Жужа отрицает слухи
В Сети представили «видение» автопилота
Просмотреть все новости