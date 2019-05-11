Видеоклип Анны Семенович «Хочешь» просмотрели 10 млн пользователей

Анна Семенович с радостью поделилась данной новостью с фанатами, отметив, что ее видеоработа и песня продолжают набирать популярность. Ей приятно осознавать, что ее новые проекты приносят радость ее поклонникам, а также поднимают настроение благодаря интересным сюжетам в клипах.В завершение Семенович спросила фолловеров о вероятности клипа собрать более 20 млн просмотров. Подписчики уверены в этом, отмечая, что указанная цифра не будет пределом.