Видеоклип Анны Семенович «Хочешь» просмотрели 10 млн пользователей
Видеоклип популярной певицы Анны Семенович под названием «Хочешь» просмотрели 10 млн пользователей. Об этом знаменитость рассказала поклонникам в Instagram.
Анна Семенович с радостью поделилась данной новостью с фанатами, отметив, что ее видеоработа и песня продолжают набирать популярность. Ей приятно осознавать, что ее новые проекты приносят радость ее поклонникам, а также поднимают настроение благодаря интересным сюжетам в клипах.
В завершение Семенович спросила фолловеров о вероятности клипа собрать более 20 млн просмотров. Подписчики уверены в этом, отмечая, что указанная цифра не будет пределом.
Анна Семенович с радостью поделилась данной новостью с фанатами, отметив, что ее видеоработа и песня продолжают набирать популярность. Ей приятно осознавать, что ее новые проекты приносят радость ее поклонникам, а также поднимают настроение благодаря интересным сюжетам в клипах.
В завершение Семенович спросила фолловеров о вероятности клипа собрать более 20 млн просмотров. Подписчики уверены в этом, отмечая, что указанная цифра не будет пределом.
ШоуБиз
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:41