Смартфон Vivo Y3 среднего класса создадут на базе SoC Helio P35





Гаджет с ОЗУ на 3, 4 или 6 ГБ, а также ПЗУ на 64 или 128 ГБ с возможностью расширения хранилища посредством microSD получит 6,35-дюймовый экран HD+. На тыльной панели смартфона появится датчик дактилоскопии. Vivo Y3 сможет похвастаться камерой с тремя объективами – основным на 13 Мп, вторичным на 8 Мп и глубинным на 2 Мп. В смартфоне предусмотрен 8-мегапиксельный селфи-модуль.Габариты устройства весом 190,5 г составляют 159,43x76,77x8,92 мм. Смартфон среднего сегмента, который вскоре появится на рынке Китая, оснащен АКБ на 5000 мАч. Не исключена реализация в нем технологии быстрой подзарядки.Согласно инсайдерским сведениям, девайс, базирующийся на SoC Helio P35, получит micro USB-порт, стандартный разъем для подключения наушников, GSM. Vivo Y3 выйдет в двух цветовых вариациях – «Персиковый порошок» (Peach Powder) и «Синий павлин» (Peacock Blue). Смартфон с встроенной ОС Android 9 Pie оценивается примерно в $205.