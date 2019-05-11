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Смартфон Vivo Y3 среднего класса создадут на базе SoC Helio P35

В Сети рассекретили технические характеристики нового аппарата Vivo Y3, относящегося к среднему сегменту. Согласно инсайдерской информации, смартфон, ожидающийся в скором времени на рынке Китая, построят на базе чипсета SoC Helio P35.
Смартфон Vivo Y3 среднего класса создадут на базе SoC Helio P35

Гаджет с ОЗУ на 3, 4 или 6 ГБ, а также ПЗУ на 64 или 128 ГБ с возможностью расширения хранилища посредством microSD получит 6,35-дюймовый экран HD+. На тыльной панели смартфона появится датчик дактилоскопии. Vivo Y3 сможет похвастаться камерой с тремя объективами – основным на 13 Мп, вторичным на 8 Мп и глубинным на 2 Мп. В смартфоне предусмотрен 8-мегапиксельный селфи-модуль.

Габариты устройства весом 190,5 г составляют 159,43x76,77x8,92 мм. Смартфон среднего сегмента, который вскоре появится на рынке Китая, оснащен АКБ на 5000 мАч. Не исключена реализация в нем технологии быстрой подзарядки.

Согласно инсайдерским сведениям, девайс, базирующийся на SoC Helio P35, получит micro USB-порт, стандартный разъем для подключения наушников, GSM. Vivo Y3 выйдет в двух цветовых вариациях – «Персиковый порошок» (Peach Powder) и «Синий павлин» (Peacock Blue). Смартфон с встроенной ОС Android 9 Pie оценивается примерно в $205.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:19

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