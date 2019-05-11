АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частое мочеиспускание может указывать на сахарный диабет II типа
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ученые: Один солнечный ожог увеличивает риск появления меланомы в два раза

Один солнечный ожог увеличивает риск появления меланомы в два раза. Об этом предупреждают ученые из США.
Ученые: Один солнечный ожог увеличивает риск появления меланомы в два раза

Согласно данным ученых, только половина жителей Штатов регулярно защищает себя от воздействия солнечных лучей. Каждый пятый сталкивается с раком кожи, о чем свидетельствуют данные Американской академии дерматологии (AAD). Эксперты отмечают, что риск появления меланомы увеличивается в два раза, если у человека был даже один солнечный ожог в юности. Учитывая данную информацию, ученые советуют прятаться от солнца в тени, носить защитную одежду, шляпы и солнцезащитные очки.

Также необходимо наносить на открытые участки кожи солнцезащитные средства, а после приема душа или при повышенном потоотделении процедуру повторять каждые два часа. Поводом для похода к врачу является появление пятен на коже, имеющих ассиметричные границы, а также окрашенные в темные цвета. Стоит отметить, что диаметр меланомы составляет более 6 мм.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 16:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Vivo Y3 среднего класса
Ольга Бузова и Ксения Бородина за время
Ученые: Один солнечный ожог увеличивает
Ольга Серябкина разбила голову на
Представлен дрон - летающий поднос для
Дмитрий Тарасов чувствует себя сильнее
В Орехово-Зуеве найден труп женщины с
Победившая рак Наталья Сенчукова
Ученые обнаружили связь между псориазом
Алексей Безус любит, чтобы в постели
Медики назвали привычки, которые
Наталья Шаронова раздражает Татьяну
В Сингапуре над морем запечатлели
Ксения Бородина попала под критику
Ольга Рапунцель запретила Саше Черно
Частое мочеиспускание может указывать
Специалисты предполагают, что
Мэри Кулешова решилась ещё на две
Медики назвали группы людей, больше
Вышедшая замуж Катя Жужа отрицает слухи
В Сети представили «видение» автопилота
Беременная экс-участница проекта
Ученый рассказал об улучшающих
Маргарита Марсо на Кипре подобрала
Представлен ТОП-7 наиболее достойных
Шоу «Спаси свою любовь» выходит в
Сестра экс-участника проекта "Дом-2"
Названы ТОП-5 самых доступных японских
Станислав Потёмкин испытывает к Ирине
Дочь Евгения Кафельникова перестала
Просмотреть все новости