Ученые: Один солнечный ожог увеличивает риск появления меланомы в два раза





Согласно данным ученых, только половина жителей Штатов регулярно защищает себя от воздействия солнечных лучей. Каждый пятый сталкивается с раком кожи, о чем свидетельствуют данные Американской академии дерматологии (AAD). Эксперты отмечают, что риск появления меланомы увеличивается в два раза, если у человека был даже один солнечный ожог в юности. Учитывая данную информацию, ученые советуют прятаться от солнца в тени, носить защитную одежду, шляпы и солнцезащитные очки.Также необходимо наносить на открытые участки кожи солнцезащитные средства, а после приема душа или при повышенном потоотделении процедуру повторять каждые два часа. Поводом для похода к врачу является появление пятен на коже, имеющих ассиметричные границы, а также окрашенные в темные цвета. Стоит отметить, что диаметр меланомы составляет более 6 мм.