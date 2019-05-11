Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова сделала пирсинг в интимном месте

«Я иду и мне прям больно... вот здесь вот...» - заявила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» в коротком видео.

Отметим, что Шевцову многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» запомнили только из-за ее любви к нестандартным жестам. 18-летняя девушка не единожды заявляла о том, что ждет от известнейшего российского рэп-исполнителя Гуфа первенца и даже предъявляла соответствующие документы.Сейчас Яна по-другому пытается привлечь к себе внимание. К примеру, на днях блондинка выложила в социальные сети видеозаписи, на которых запечатлена с одним из бывших топовых героев телепроекта «Дом-2» Никитой Кузнецовым, что повлекло за собой множество слухов.Считанные часы назад Шевцова опубликовала у себя на странице в Instagram несколько свежих Stories, на которых сообщила подписчикам, что посетила салон, где ей сделали пирсинг. Многих фолловеров заинтересовало, где именно Яна решила сделать прокалывание. Впрочем, девушка не стала долго держать интригу.Нужно сказать, что многие пользователи Сети попросили Яну продемонстрировать им свой пирсинг в интимной месте, однако блондинка, на удивление, отказалась. Шевцова указала лишь на то, что это слишком откровенно для нее.