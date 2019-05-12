Полуобнаженная Глюкоза в купальнике восхитила фанатов «горячим» фото

На фотографии знаменитость облачена в купальник пудрового оттенка, почти сливающийся с цветом кожи. Глюкоза застыла у скалы в соблазнительной позе, показав публике стройные ноги и приоткрыв ягодицы. Подтянутая фигура певицы восхитила большую часть ее поклонников. «Тело просто супер», - не смогли удержаться от комплиментов фолловеры.Некоторых такое откровение звезды возмутило. Глюкозе посоветовали удивлять общественность не «горячими» фотографиями, а творчеством, а для «развратных» публикаций создать «страницу для мужчин». Одна из подписчиц напомнила звезде, что та является многодетной матерью и должна соблюдать нормы приличия.