АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые ожидаемые фильмы лета 2019 года для взрослых и детей
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Полуобнаженная Глюкоза в купальнике восхитила фанатов «горячим» фото

Известная исполнительница Глюкоза восхитила подписчиков Instagram-микроблога новым пикантным фото, где запечатлена в откровенном купальнике. Большинство поклонников восхитились подтянутым телом артистки, а некоторым «горячий» снимок показался развратным.
Полуобнаженная Глюкоза в купальнике восхитила фанатов «горячим» фото

На фотографии знаменитость облачена в купальник пудрового оттенка, почти сливающийся с цветом кожи. Глюкоза застыла у скалы в соблазнительной позе, показав публике стройные ноги и приоткрыв ягодицы. Подтянутая фигура певицы восхитила большую часть ее поклонников. «Тело просто супер», - не смогли удержаться от комплиментов фолловеры.
Полуобнаженная Глюкоза в купальнике восхитила фанатов «горячим» фото

Некоторых такое откровение звезды возмутило. Глюкозе посоветовали удивлять общественность не «горячими» фотографиями, а творчеством, а для «развратных» публикаций создать «страницу для мужчин». Одна из подписчиц напомнила звезде, что та является многодетной матерью и должна соблюдать нормы приличия.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полуобнаженная Глюкоза в купальнике
Исследователи прогнозируют увеличение
Андрей Разин в прошлом прятал Сергея
Ученые рассказали о смертельной
Мария Миронова стала вьетнамским
Компания Oppo оценила смартфон F11 в
Максим Галкин с пилой в руках зачистил
Михаил Ширвиндт высмеял шпагаты
Tesla Model Y тестируют на дорогах
Звезды проекта "Дом-2" Ольга Бузова,
Максим Галкин впервые за долгое время
В Сети появились фото смартфонов
«Кусают и даже на сцене»: Певица Жасмин
Huawei Y9 Prime 2019 появился на
Госдума обсудит снижение ипотечной
В Челябинске 4-летняя девочка погибла
От участницы "Дома-2" до кумира
Представлен ТОП-5 достойных внимания
Андрей Малахов примерял образ из фильма
Louis Vuitton представил сумки с
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно
Любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова
Самые ожидаемые фильмы лета 2019 года
Видеоклип Анны Семенович «Хочешь»
Специалисты составили список самых
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска прилетела
В Тверской области пенсионер на авто
Прилетевшая к сыну в Турцию мать Сергея
В Антарктиде найден указывающий на
Ольге Бузовой посоветовали открыть
Просмотреть все новости