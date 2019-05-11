Ольга Бузова и Ксения Бородина за время на «Доме-2» изменились до неузнаваемости
Бессменные ведущие скандальной телестройки «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина за время существование проекта изменились до неузнаваемости. Бывшая жена Дмитрия Тарасова раньше была блондинкой с наращенными волосами, а супруга Курбана Омарова в начале своей карьеры не могла похвастаться столь спортивной фигурой и чувством стиля.
Нынешние ведущие проекта «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина не всегда были обладательницами идеальной внешности. Стоит вспомнить, что в первое время своей работы на телестройке Бородина была слегка полноватой и носила вещи, которые лишь подчёркивали её недостатки. Кроме того, даже цвет волос звезды значительно прибавлял ей возраста. Сейчас супруга Курбана Омарова не представляет себя без спорта и тщательно продуманных нарядов для каждого выхода из дома, является владелицей собственной линии одежды и помогает другим обрести чувство стиля в передаче «Перезагрузка».
Ольга Бузова начала свою карьеру на «Доме-2» в роли участницы и предпочитала долгое время оставаться блондинкой с длинными наращенными волосами. Нынешняя звезда практически всегда подбирала себе наряды розовых оттенков, а также красила губы насыщенными помадами с блеском. Теперь певица кардинально отличается от самой себя на снимках даже 5-летней давности и явно не жалеет о таких изменениях.
Нынешние ведущие проекта «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина не всегда были обладательницами идеальной внешности. Стоит вспомнить, что в первое время своей работы на телестройке Бородина была слегка полноватой и носила вещи, которые лишь подчёркивали её недостатки. Кроме того, даже цвет волос звезды значительно прибавлял ей возраста. Сейчас супруга Курбана Омарова не представляет себя без спорта и тщательно продуманных нарядов для каждого выхода из дома, является владелицей собственной линии одежды и помогает другим обрести чувство стиля в передаче «Перезагрузка».
Ольга Бузова начала свою карьеру на «Доме-2» в роли участницы и предпочитала долгое время оставаться блондинкой с длинными наращенными волосами. Нынешняя звезда практически всегда подбирала себе наряды розовых оттенков, а также красила губы насыщенными помадами с блеском. Теперь певица кардинально отличается от самой себя на снимках даже 5-летней давности и явно не жалеет о таких изменениях.