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Настасья Самбурская «опровергла» свое сходство с Анастасией Волочковой после шпагата на яхте

Настасья Самбурская решила «опровергнуть» свое сходство с Анастасией Волочковой. Актриса показала поклонникам шпагат на белоснежной яхте на фоне моря, чтобы они увидели разницу между ней и балериной.

Настасья Самбурская «опровергла» свое сходство с Анастасией Волочковой после шпагата на яхте

Звезда сериала «Универ» похвасталась поклонникам растяжкой во время прогулки по морю. Настасья Самбурская выбрала для кадра в микроблоге Instagram зеленый топ, шорты черного цвета и солнцезащитные очки. В комментарии к снимку знаменитость указала: многие пользователи в последнее время замечают, что она ведет себя как любительница русской бани Волочкова. «Неправда. Ничего общего», - объясняет хозяйка аккаунта.

За несколько часов публикация российской артистки получила более ста тысяч отметок «Нравится». Некоторые подписчики звезды телевидения согласились с кумиром, подтвердив, что общего действительно мало – на Самбурской много одежды, а балерина «столько не одевает». Поклонники полагают: Волочковой остается «нервно курить в сторонке», так как у актрисы имеются и талант, и красота, и ум.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 04:10

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