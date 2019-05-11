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В Орехово-Зуеве найден труп женщины с перерезанным горлом

В Орехово-Зуеве найден труп женщины с перерезанным горлом. В убийстве подозревается сожитель покойной, сообщает пресс-служба Главуправления МВД РФ по Московской области.
В Орехово-Зуеве найден труп женщины с перерезанным горлом

Согласно версии следствия, 48-летняя женщина распивала со своим молодым сожителем спиртные напитки, однако застолье вскоре переросло в конфликт. Мужчина 1986 года рождения взял нож и нанес своей сожительнице ранение в область шеи. Мертвую женщину правоохранители обнаружили 10 мая в ее квартире, после чего были начаты работы по поиску человека, совершившего данное преступление.

Вскоре предполагаемый преступник был найден и задержан. В настоящее время материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 15:23

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