В Орехово-Зуеве найден труп женщины с перерезанным горлом
В Орехово-Зуеве найден труп женщины с перерезанным горлом. В убийстве подозревается сожитель покойной, сообщает пресс-служба Главуправления МВД РФ по Московской области.
Согласно версии следствия, 48-летняя женщина распивала со своим молодым сожителем спиртные напитки, однако застолье вскоре переросло в конфликт. Мужчина 1986 года рождения взял нож и нанес своей сожительнице ранение в область шеи. Мертвую женщину правоохранители обнаружили 10 мая в ее квартире, после чего были начаты работы по поиску человека, совершившего данное преступление.
Вскоре предполагаемый преступник был найден и задержан. В настоящее время материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд.
Согласно версии следствия, 48-летняя женщина распивала со своим молодым сожителем спиртные напитки, однако застолье вскоре переросло в конфликт. Мужчина 1986 года рождения взял нож и нанес своей сожительнице ранение в область шеи. Мертвую женщину правоохранители обнаружили 10 мая в ее квартире, после чего были начаты работы по поиску человека, совершившего данное преступление.
Вскоре предполагаемый преступник был найден и задержан. В настоящее время материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 15:23