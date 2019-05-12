В Сети обнародовали новое изображение экшн-камеры DJI Osmo
В Сети представили вниманию пользователей новый снимок экшн-камеры DJI Osmo. Анонс новинки со сверхширокоугольным объективом запланирован на 15 мая.
Производитель активно готовится к презентации экшн-камеры, чьи первые тизеры были обнародованы в начале месяца. Источник поделился с юзерами новым фото грядущего конкурента экшн-камеры GoPro. Согласно имеющейся информации, основой камеры должен стать датчик Sony IMX377 с разрешением 12 Мп. Устройство получит диафрагму f/2,8, объектив с углом поля зрения 145° и процессор Ambarella H2, обрабатывающий данные.
Инсайдер сообщает: затвор камеры способен отмерять выдержки 1/8000 с до 120 с. Экшн-камера DJI Osmo позволит осуществлять съемку отдельных кадров, непрерывную съемку, блокируя фокус и экспозицию, многократную серийную съемку и многие другие. В режиме видео можно снимать с ролики с кадровой частотой до 60 к/с и разрешением 4К. Новинка сможет похвастаться технологией восьмикратного замедления движения и поддержкой HDR.
Производитель активно готовится к презентации экшн-камеры, чьи первые тизеры были обнародованы в начале месяца. Источник поделился с юзерами новым фото грядущего конкурента экшн-камеры GoPro. Согласно имеющейся информации, основой камеры должен стать датчик Sony IMX377 с разрешением 12 Мп. Устройство получит диафрагму f/2,8, объектив с углом поля зрения 145° и процессор Ambarella H2, обрабатывающий данные.
Инсайдер сообщает: затвор камеры способен отмерять выдержки 1/8000 с до 120 с. Экшн-камера DJI Osmo позволит осуществлять съемку отдельных кадров, непрерывную съемку, блокируя фокус и экспозицию, многократную серийную съемку и многие другие. В режиме видео можно снимать с ролики с кадровой частотой до 60 к/с и разрешением 4К. Новинка сможет похвастаться технологией восьмикратного замедления движения и поддержкой HDR.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 03:09