АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые ожидаемые фильмы лета 2019 года для взрослых и детей
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Андрей Малахов примерял образ из фильма «Маска»

В социальной сети Instagram Андрей Малахов показал кадры из нового выпуска телепередачи «Привет, Андрей». На видео видно, что телеведущий примерял образ из фильма «Маска».
Андрей Малахов примерял образ из фильма «Маска»

Андрей Малахов активно пользуется социальными сетями. Знаменитость часто публикует кадры будущих эфиров программы «Привет, Андрей». Несколько часов назад телеведущий показал, что будет происходить в очередном выпуске шоу. На опубликованных в Instagram кадрах видно, что на сцену вышли танцоры в желтых костюмах и зеленых масках с белоснежными улыбками. Данный образ был взят из фильма под названием «Маска». В тот момент, когда закончилась музыка, один из танцоров срывает с себя маску, им оказался Андрей Малахов. В комментарии телеведущий написал, что новый выпуск «Привет, Андрей» посвящен лучшим участникам шоу «Танцы со звездами».
Андрей Малахов примерял образ из фильма «Маска»

Подписчики поблагодарили знаменитость за поднятое настроение. Фанаты оставили множество шутливых комментариев. Всего за несколько десятков минут видео просмотрело более 56 000 пользователей Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума обсудит снижение ипотечной
В Челябинске 4-летняя девочка погибла
От участницы "Дома-2" до кумира
Представлен ТОП-5 достойных внимания
Андрей Малахов примерял образ из фильма
Louis Vuitton представил сумки с
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно
Любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова
Самые ожидаемые фильмы лета 2019 года
Видеоклип Анны Семенович «Хочешь»
Специалисты составили список самых
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска прилетела
В Тверской области пенсионер на авто
Прилетевшая к сыну в Турцию мать Сергея
В Антарктиде найден указывающий на
Ольге Бузовой посоветовали открыть
Выпускник Оксфордского университета
Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова
Смартфон Vivo Y3 среднего класса
Ольга Бузова и Ксения Бородина за время
Ученые: Один солнечный ожог увеличивает
Ольга Серябкина разбила голову на
Представлен дрон - летающий поднос для
Дмитрий Тарасов чувствует себя сильнее
В Орехово-Зуеве найден труп женщины с
Победившая рак Наталья Сенчукова
Ученые обнаружили связь между псориазом
Алексей Безус любит, чтобы в постели
Медики назвали привычки, которые
Наталья Шаронова раздражает Татьяну
Просмотреть все новости