Андрей Малахов примерял образ из фильма «Маска»

Андрей Малахов активно пользуется социальными сетями. Знаменитость часто публикует кадры будущих эфиров программы «Привет, Андрей». Несколько часов назад телеведущий показал, что будет происходить в очередном выпуске шоу. На опубликованных в Instagram кадрах видно, что на сцену вышли танцоры в желтых костюмах и зеленых масках с белоснежными улыбками. Данный образ был взят из фильма под названием «Маска». В тот момент, когда закончилась музыка, один из танцоров срывает с себя маску, им оказался Андрей Малахов. В комментарии телеведущий написал, что новый выпуск «Привет, Андрей» посвящен лучшим участникам шоу «Танцы со звездами».Подписчики поблагодарили знаменитость за поднятое настроение. Фанаты оставили множество шутливых комментариев. Всего за несколько десятков минут видео просмотрело более 56 000 пользователей Сети.