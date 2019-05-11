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Частое мочеиспускание может указывать на сахарный диабет II типа
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Частое мочеиспускание может указывать на сахарный диабет II типа

Диабет II типа имеет множество симптомов, включая медленное заживление ран, усталость, частые инфекции. Эксперты выделают еще одну характерную для заболевания особенность – частое мочеиспускание.
Частое мочеиспускание может указывать на сахарный диабет II типа

Данный симптом, известный как полиурия, наблюдается, когда уровень глюкозы становится ненормально высоким. У организма возникает потребность избавиться от переизбытка сахара, поэтому появляются частые позывы в туалет. Со временем дополнительная работа создает большую нагрузку на почки.

Люди, страдающие от диабета II типа, мочатся 6-7 раз в сутки. У них выделяется вместо обычной нормы в 1000-1500 мл свыше 1800-2000 мл, а иногда и 3000 мл мочи. В результате развивается полидипсия, характеризующаяся неестественно сильной, неутолимой жаждой. Повышенное потребление жидкости ведет к учащенному мочеиспусканию, и так по кругу.

Эксперты советуют пациентам с диабетом II типа придерживаться сбалансированной диеты и ограничить себя в алкоголе и напитках, содержащих кофеин. Такой комплексный подход поможет добиться уменьшения выработки мочи.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:28

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