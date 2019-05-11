В Сингапуре над морем запечатлели гигантскую водяную воронку





По словам очевидцев, сначала водяная воронка то появлялась, то исчезала, но вскоре начала приближаться к берегу и значительно увеличилась в размере. Природное явление можно было наблюдать на протяжении 15-20 минут. После смерч подошел близко к побережью и ослабел, а затем и вовсе исчез. После того как водяная воронка полностью растворилась в воздухе, на Сингапур обрушился ливень. Пользователи Сети решили, что на видео запечатлен торнадо.Специалисты, просмотревшие данный ролик, сообщили, что на самом деле данное явление не является торнадо, оно лишь внешне похоже на него. Подобные воронки могут возникать в этой местности во время ливней, когда огромная сила вихря поднимает воду к небу. Эксперты сообщают, что ежегодно в Сингапуре наблюдается около 3-х таких природных явлений, и они всегда связаны с грозовыми дождями над морем.