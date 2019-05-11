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Ольга Рапунцель запретила Саше Черно прикасаться к Василисе

Скандальная участница реалити-шоу «Спаси свою любовь» Ольга Рапунцель запретила Саше Черно прикасаться к маленькой Василисе. Со слов проектной матери, брать ребёнка на руки могут только чистоплотные и ухоженные люди, к которым супруга Иосифа Оганесяна не относится.
Ольга Рапунцель запретила Саше Черно прикасаться к Василисе

Ольга Рапунцель недавно очень сильно разругалась с Сашей Черно, которой уже даже запретила прикасаться к маленькой Василисе Дмитренко. Причиной конфликта стал момент, когда супруга Иосифа Оганесяна пыталась взять малышку, не вымыв предварительно руки. Молодая мать тут же попросила Черно больше никогда не подходить к её наследнице и не повторять попытки поцеловать девочку, так как такое право есть только у близких родственников.
Ольга Рапунцель запретила Саше Черно прикасаться к Василисе

Несмотря на постоянную критику в адрес Рапунцель, на этот раз зрители встали на её сторону, похвалив за такой порыв оградить малышку от нечистоплотных людей. Некоторые же фолловеры вспомнили, что супруга Дмитрия Дмитренко не всегда следит за чистотой вокруг своей дочери, ведь периодически оставляет ту под присмотром разных проектантов, чтобы уделить время себе и мужу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:30

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