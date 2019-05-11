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В Сети представили «видение» автопилота Tesla дороги во время ночной грозы

В Сети появилось видео, где представлено функционирование автопилота Tesla в условиях непогоды. Авторы ролика показали, что электроника машины «видит» во время ночной грозы и как реагирует на препятствия на дороге.
В Сети представили «видение» автопилота Tesla дороги во время ночной грозы

В описании к визуализации данных, поступающих с датчиков и камер системы, отмечается, что автопилот в таких сложных погодных условиях сначала отказывался работать. Однако вскоре система запустилась и сумела выделить границы дороги и «рассмотреть» попутный транспорт. Иногда электронное оборудование работало некорректно и теряло свою полосу движения из-за сильного дождя, заливающего камеру.

В минувшем году компания Tesla обнародовала видео с обзором на 360 градусов, показав тестирование функциональности автопилота на дороге-серпантине. Электроника периодически сбивалась, допуская ошибки в определении необходимой полосы, а также при вхождении в поворот. Одна из таких оплошностей едва не стала причиной падения электромобиля в обрыв. Водитель сразу же среагировал, но авто протаранило скалу.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:06

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