В Сети представили «видение» автопилота Tesla дороги во время ночной грозы





В описании к визуализации данных, поступающих с датчиков и камер системы, отмечается, что автопилот в таких сложных погодных условиях сначала отказывался работать. Однако вскоре система запустилась и сумела выделить границы дороги и «рассмотреть» попутный транспорт. Иногда электронное оборудование работало некорректно и теряло свою полосу движения из-за сильного дождя, заливающего камеру.В минувшем году компания Tesla обнародовала видео с обзором на 360 градусов, показав тестирование функциональности автопилота на дороге-серпантине. Электроника периодически сбивалась, допуская ошибки в определении необходимой полосы, а также при вхождении в поворот. Одна из таких оплошностей едва не стала причиной падения электромобиля в обрыв. Водитель сразу же среагировал, но авто протаранило скалу.