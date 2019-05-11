Мэри Кулешова решилась ещё на две процедуры красоты





Зрители «Дома-2», следящие за жизнью экс-участницы Мэри Кулешовой даже после ухода за ворота проекта, обеспокоены тем, что девушка решилась ещё на две процедуры красоты. Ранее бывшая возлюбленная Саймона Марданшина уже перенесла операцию по увеличению губ и груди, а теперь заявила о твёрдом намерении в скором времени сделать блефаропластику и липофилинг.Не смущает молодую Мэри Кулешову даже то, что обычно к подобного рода процедурам прибегают исключительно женщины, которые в силу своего возраста утратили природную упругость и тонус кожи лица. Фанаты переживают за девушку, считая, что она может повторить судьбу Егора Холявина, который из-за многочисленных манипуляций со своим телом и внешностью уже несколько раз оказывался на больничной койке.