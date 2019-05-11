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Мэри Кулешова решилась ещё на две процедуры красоты

Бывшая участница проекта «Дом-2» Мэри Кулешова решилась ещё на две процедуры красоты, которые предстоят в ближайшее время. Молодая девушка даже слушать не хочет о том, что липофилинг и блефаропластику обычно делают женщины бальзаковского возраста.
Мэри Кулешова решилась ещё на две процедуры красоты

Зрители «Дома-2», следящие за жизнью экс-участницы Мэри Кулешовой даже после ухода за ворота проекта, обеспокоены тем, что девушка решилась ещё на две процедуры красоты. Ранее бывшая возлюбленная Саймона Марданшина уже перенесла операцию по увеличению губ и груди, а теперь заявила о твёрдом намерении в скором времени сделать блефаропластику и липофилинг.
Мэри Кулешова решилась ещё на две процедуры красоты

Не смущает молодую Мэри Кулешову даже то, что обычно к подобного рода процедурам прибегают исключительно женщины, которые в силу своего возраста утратили природную упругость и тонус кожи лица. Фанаты переживают за девушку, считая, что она может повторить судьбу Егора Холявина, который из-за многочисленных манипуляций со своим телом и внешностью уже несколько раз оказывался на больничной койке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:20

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