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Медики назвали привычки, которые отрицательно сказываются на работе почек

Медики рассказали, какие привычки отрицательно сказываются на работе почек человека. Специалисты напомнили, что данный орган очищает кровь.
Медики назвали привычки, которые отрицательно сказываются на работе почек

Медицинские сотрудники рассказали, что на работе почек негативно сказываются многие привычки, например, употребление алкогольных напитков и курение. Чтобы очистить человеческий организм от токсинов, органу приходится усиленно работать. Постоянные недосыпы также приводят парный орган в негодность. Напитки с содержанием кофеина имеют мочегонный эффект, что усиливает работу органа и оказывает на него дополнительную нагрузку.

Также отрицательно сказывается на почках недостаток витамина В6, который восполняется при употреблении пшеничных зерен, соевых бобов, авокадо, бананов, рыбы, печени, мяса птицы и шпината. Специалисты сообщают, что переизбыток натрия приводит к водно-солевому дисбалансу, а лишний белок повышает нагрузку на парный орган. Медики напоминают, что малоподвижный образ жизни приводит к застою крови, а восстановить циркуляцию поможет регулярная разминка.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:54

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