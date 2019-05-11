Медики назвали привычки, которые отрицательно сказываются на работе почек





Медицинские сотрудники рассказали, что на работе почек негативно сказываются многие привычки, например, употребление алкогольных напитков и курение. Чтобы очистить человеческий организм от токсинов, органу приходится усиленно работать. Постоянные недосыпы также приводят парный орган в негодность. Напитки с содержанием кофеина имеют мочегонный эффект, что усиливает работу органа и оказывает на него дополнительную нагрузку.Также отрицательно сказывается на почках недостаток витамина В6, который восполняется при употреблении пшеничных зерен, соевых бобов, авокадо, бананов, рыбы, печени, мяса птицы и шпината. Специалисты сообщают, что переизбыток натрия приводит к водно-солевому дисбалансу, а лишний белок повышает нагрузку на парный орган. Медики напоминают, что малоподвижный образ жизни приводит к застою крови, а восстановить циркуляцию поможет регулярная разминка.