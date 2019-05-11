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Мария Миронова стала вьетнамским экскурсоводом

В социальной сети Instagram Мария Миронова сообщила, что в отпуске, который проводит во Вьетнаме, стала экскурсоводом. Подписчики высоко оценили новый пост знаменитости.
Мария Миронова стала вьетнамским экскурсоводом

В начале своего отпуска Мария Миронова посетила Макао, а после решила отправиться во Вьетнам. Накануне актриса опубликовала в Instagram новую фотографию. На снимке она запечатлена возле знаменитого сооружения под названием «Золотой мост». Для прогулки Мария Миронова выбрала белую кофту с вышитыми разноцветными цветами. В комментарии она написала, что впервые в своей жизни она провела экскурсию по уникальному месту во Вьетнаме, которое называется Bana Hills.
Мария Миронова стала вьетнамским экскурсоводом

Также актриса добавила, что получила интересный опыт и никогда не думала, что станет вьетнамским экскурсоводом. В конце своего поста знаменитость поздравила поклонников с 9 Мая. Подписчики отреагировали моментально, они оставили множество комплиментов актрисе. Новый пост Марии Мироновой набрал более 7 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:04

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