Мария Миронова стала вьетнамским экскурсоводом

В начале своего отпуска Мария Миронова посетила Макао, а после решила отправиться во Вьетнам. Накануне актриса опубликовала в Instagram новую фотографию. На снимке она запечатлена возле знаменитого сооружения под названием «Золотой мост». Для прогулки Мария Миронова выбрала белую кофту с вышитыми разноцветными цветами. В комментарии она написала, что впервые в своей жизни она провела экскурсию по уникальному месту во Вьетнаме, которое называется Bana Hills.Также актриса добавила, что получила интересный опыт и никогда не думала, что станет вьетнамским экскурсоводом. В конце своего поста знаменитость поздравила поклонников с 9 Мая. Подписчики отреагировали моментально, они оставили множество комплиментов актрисе. Новый пост Марии Мироновой набрал более 7 000 лайков.