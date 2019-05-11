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Станислав Потёмкин испытывает к Ирине Пингвиновой только ненависть

Участник проекта «Дом-2» Станислав Потёмкин признался, что испытывает к Ирине Пингвиновой только ненависть. Сама девушка тоже не пытается сохранить отношения с парнем, постепенно переключая внимание на новенького участника Никиту Федулова.
Станислав Потёмкин испытывает к Ирине Пингвиновой только ненависть

Пара Ирины Пингвиновой и Станислава Потёмкина просуществовала недолго, ведь молодые люди во многих вопросах не находят общий язык и не готовы идти на уступки. Парень долгое время не мог понять, какие именно чувства питает к девушке, но на днях признался, что испытывает к Пингвиновой только ненависть.
Станислав Потёмкин испытывает к Ирине Пингвиновой только ненависть

Сама же участница реалити-шоу спокойно относится к критике несостоявшегося бойренда, старается не обращать на него внимания и уже даже проявляет симпатию к новенькому Никите Федулову. Парень во время непринуждённой беседы с проектанткой намекнул на то, что ждёт от неё завтрак, но чёткого ответа Пингивнова ему так и не дала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:31

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