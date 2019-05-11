Представлен ТОП-7 наиболее достойных бюджетных смартфонов 2019 года





Ценник аппарата с памятью в 4/64 Гб составляет около $400. Девайс с OLED-дисплеем базируется на чипсете Snapdragon 670 от Qualcomm. Следом за американским смартфоном названа модель финской фирмы Nokia 7.1 с 5,8-дюймовым экраном, стоимостью порядка $350. Устройство, основанное на процессоре Snapdragon 636, имеет такой же объем памяти, что и лидер рейтинга.На третьем месте ТОП-7 самых лучших мобильных телефонов бюджетного сегмента оказался Moto G7, оцененный в $300. Смартфон с ОЗУ/ПЗУ в 4/64 ГБ построен на базе Snapfragon 632 и работает под управлением ОС Android. Аппарат оснащен 6,2-дюймовым экраном. Эксперты включили в «семерку» гаджетов 2019 года, достойных внимания, Moto G7 Power и iPhone SE, а также Nokia 6.1 и Alcatel 1X.