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Представлен ТОП-7 наиболее достойных бюджетных смартфонов 2019 года

Эксперты, проанализировав рынок бюджетных смартфонов, выделили наиболее достойные гаджеты. В ТОП-7 доступных устройств, представленных в 2019 году, лидирует Google Pixel 3A.
Представлен ТОП-7 наиболее достойных бюджетных смартфонов 2019 года

Ценник аппарата с памятью в 4/64 Гб составляет около $400. Девайс с OLED-дисплеем базируется на чипсете Snapdragon 670 от Qualcomm. Следом за американским смартфоном названа модель финской фирмы Nokia 7.1 с 5,8-дюймовым экраном, стоимостью порядка $350. Устройство, основанное на процессоре Snapdragon 636, имеет такой же объем памяти, что и лидер рейтинга.

На третьем месте ТОП-7 самых лучших мобильных телефонов бюджетного сегмента оказался Moto G7, оцененный в $300. Смартфон с ОЗУ/ПЗУ в 4/64 ГБ построен на базе Snapfragon 632 и работает под управлением ОС Android. Аппарат оснащен 6,2-дюймовым экраном. Эксперты включили в «семерку» гаджетов 2019 года, достойных внимания, Moto G7 Power и iPhone SE, а также Nokia 6.1 и Alcatel 1X.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:46

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