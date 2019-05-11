Названы ТОП-5 самых доступных японских автомобилей на территории РФ





В рейтинге моделей с наиболее «демократичными» ценниками лидирует седан Datsun on-DO. За 480 000 рублей отечественные автомобилисты могут приобрести базовую комплектацию Access, оснащенную 1,6-литровым двигателем мощностью в 87 «лошадей», где в качестве трансмиссии выступает механическая коробка передач.На втором месте эксперты расположили «соседнюю» в линейке модель - Datsun mi-DO. Ее можно купить за 545 000 рублей в базовой версии Trust с тем же агрегатом.Третье место досталось кроссоверу Nissan Terrano. Начальная стоимость модели в комплектации Comfort с мотором на 1,6 литра, 114 лошадиными силами и «механикой» предлагается в российских автосалонах за 997 000 рублей.Завершают рейтинг кроссовер Mitsubishi ASX по цене 1 269 000 рублей в комплектации Inform с 1,6-литровым агрегатом на 117 «лошадей» и седан Toyota Corolla в версии «Стандарт» с ценником 1 173 000 рублей. Под капотом последнего разместили 1,6-литровый 122-сильный двигатель.