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Названы ТОП-5 самых доступных японских автомобилей на территории РФ

Специалисты издания «Цена-Авто» назвали ТОП-5 самых доступных японских марок автомобилей, которые можно приобрести на территории РФ. Статистика показывает, что почти 20% всех продаж новинок приходится на модели брендов страны восходящего Солнца.

Названы ТОП-5 самых доступных японских автомобилей на территории РФ

В рейтинге моделей с наиболее «демократичными» ценниками лидирует седан Datsun on-DO. За 480 000 рублей отечественные автомобилисты могут приобрести базовую комплектацию Access, оснащенную 1,6-литровым двигателем мощностью в 87 «лошадей», где в качестве трансмиссии выступает механическая коробка передач.
Названы ТОП-5 самых доступных японских автомобилей на территории РФ

На втором месте эксперты расположили «соседнюю» в линейке модель - Datsun mi-DO. Ее можно купить за 545 000 рублей в базовой версии Trust с тем же агрегатом.
Названы ТОП-5 самых доступных японских автомобилей на территории РФ

Третье место досталось кроссоверу Nissan Terrano. Начальная стоимость модели в комплектации Comfort с мотором на 1,6 литра, 114 лошадиными силами и «механикой» предлагается в российских автосалонах за 997 000 рублей.
Названы ТОП-5 самых доступных японских автомобилей на территории РФ

Названы ТОП-5 самых доступных японских автомобилей на территории РФ

Завершают рейтинг кроссовер Mitsubishi ASX по цене 1 269 000 рублей в комплектации Inform с 1,6-литровым агрегатом на 117 «лошадей» и седан Toyota Corolla в версии «Стандарт» с ценником 1 173 000 рублей. Под капотом последнего разместили 1,6-литровый 122-сильный двигатель.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:37

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