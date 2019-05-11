Хромбуки будут поддерживать операционную систему Linux





С прошлого года Google все чаще стала давать возможность запустить Linux на своих хромбуках. С настоящего времени все компьютеры с ОС Google имеют такую поддержку, причем не важно, на какой платформе они работают. Раньше для запуска Linux необходимо было использовать Crouton с открытым исходным кодом. Дальнейший процесс установки требовал от пользователя наличия знаний технического характера, которыми обладали далеко не все. Это усложняло инсталляцию Linux.Теперь же нужно всего лишь запустить Termina, которая обратится к контейнеру Debian 9.0 Stretch. Ubuntu и Fedora также доступны на Chrome OS, но пока для того, чтобы их запустить и настроить, требуется немного потрудиться.Обычные пользователи вряд ли оценят опцию запуска сразу трех операционных систем, но разработчикам такая функция будет очень полезна. Также хорошим бонусом для них станет безопасное USB-подключение Android-смартфонов. Это поможет специалистам по разработке приложений сразу писать, отлаживать и выпускать обновления для уже готовых программ.Постепенно Chrome OS становится полноценной операционной системой, несмотря на то, что в начале своего пути она подвергалась критике пользователей за свою однозадачность. Если раньше она больше напоминала браузер с незначительными надстройками, то теперь она может конкурировать с Windows или Mac.