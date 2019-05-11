Хромбуки будут поддерживать операционную систему Linux
Компания Google заявила, что в хромбуках будет доступна операционная система Linux. Возможность ее инсталляции на устройство была и раньше, но требовала специальных технических знаний для установки. Теперь же ноутбуки официально поддерживают Linux.
С прошлого года Google все чаще стала давать возможность запустить Linux на своих хромбуках. С настоящего времени все компьютеры с ОС Google имеют такую поддержку, причем не важно, на какой платформе они работают. Раньше для запуска Linux необходимо было использовать Crouton с открытым исходным кодом. Дальнейший процесс установки требовал от пользователя наличия знаний технического характера, которыми обладали далеко не все. Это усложняло инсталляцию Linux.
Теперь же нужно всего лишь запустить Termina, которая обратится к контейнеру Debian 9.0 Stretch. Ubuntu и Fedora также доступны на Chrome OS, но пока для того, чтобы их запустить и настроить, требуется немного потрудиться.
Обычные пользователи вряд ли оценят опцию запуска сразу трех операционных систем, но разработчикам такая функция будет очень полезна. Также хорошим бонусом для них станет безопасное USB-подключение Android-смартфонов. Это поможет специалистам по разработке приложений сразу писать, отлаживать и выпускать обновления для уже готовых программ.
Постепенно Chrome OS становится полноценной операционной системой, несмотря на то, что в начале своего пути она подвергалась критике пользователей за свою однозадачность. Если раньше она больше напоминала браузер с незначительными надстройками, то теперь она может конкурировать с Windows или Mac.
С прошлого года Google все чаще стала давать возможность запустить Linux на своих хромбуках. С настоящего времени все компьютеры с ОС Google имеют такую поддержку, причем не важно, на какой платформе они работают. Раньше для запуска Linux необходимо было использовать Crouton с открытым исходным кодом. Дальнейший процесс установки требовал от пользователя наличия знаний технического характера, которыми обладали далеко не все. Это усложняло инсталляцию Linux.
Теперь же нужно всего лишь запустить Termina, которая обратится к контейнеру Debian 9.0 Stretch. Ubuntu и Fedora также доступны на Chrome OS, но пока для того, чтобы их запустить и настроить, требуется немного потрудиться.
Обычные пользователи вряд ли оценят опцию запуска сразу трех операционных систем, но разработчикам такая функция будет очень полезна. Также хорошим бонусом для них станет безопасное USB-подключение Android-смартфонов. Это поможет специалистам по разработке приложений сразу писать, отлаживать и выпускать обновления для уже готовых программ.
Постепенно Chrome OS становится полноценной операционной системой, несмотря на то, что в начале своего пути она подвергалась критике пользователей за свою однозадачность. Если раньше она больше напоминала браузер с незначительными надстройками, то теперь она может конкурировать с Windows или Mac.
Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:20