АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики тестируют темный режим в WhatsApp
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ольга Рапунцель назвала зрительниц реалити-шоу «Дом-2» «курицами»

Скандальная звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель назвала зрительниц реалити-шоу «курицами». Молодая мать маленькой Василисы таким образом решила выплеснуть накопившееся напряжение, считают фолловеры, но не учла, что оскорбления могут обернуться против неё самой.
Ольга Рапунцель назвала зрительниц реалити-шоу «Дом-2» «курицами»

Ольга Рапунцель за длительное время на проекте «Дом-2» продемонстрировала свою острую потребность противостоять кому-либо. Периодически главным врагом участницы становится её же супруг Дмитрий Дмитренко, которого она обвиняет в невозможности защитить и обеспечить свою семью, а на этот раз под прицел бренда реалити-шоу попали зрительницы, которых та назвала «курицами».
Ольга Рапунцель назвала зрительниц реалити-шоу «Дом-2» «курицами»

Публика в Сети такую агрессию со стороны Ольги Рапунцель восприняла крайне негативно, а некоторые пользователи уже посоветовали проектной мамочке готовиться к ответным действиям зрительниц, которые вряд ли простят скандальной участнице такие оскорбления.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Орбакайте поздравила сына Дени
Специалисты назвали ТОП-5 машин для
Арина Шарапова: "Сергей Доренко часто
Ученые: Психические расстройства можно
Регина Тодоренко снисходительно
Илья Яббаров напомнил Саше Черно, что
В Японии семеро школьников пострадали
Анастасия Стецевьят довела до истерики
Валерий Меладзе поужинал в ресторане с
Ольга Рапунцель назвала зрительниц
В Воронеже в ДТП с иномаркой и
Мария Шукшина всю жизнь конфликтует с
Ольга Бузова надела дешёвые серьги с
Ученые: Депрессия и постоянный стресс
Анастасия Костенко не стесняется
Российские дипломаты не попали в
Ольга Бузова могла обидеться на Егора
В Сети появились первые рендеры
Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева
Ученые стоят на пороге открытия нового
Конфликт сестёр Бузовых могли
Диана Гурцкая примеряла молодежный наряд
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Испанский телеканал случайно
Ольга Бузова и Егор Крид в одно время
Сценарист кинолент о Человеке-пауке
Диетологи назвали самые вредные
Компания Evolve представила гонку BMW
«Цвет настроения – солнечный!»: Алена
В Самаре Ольгу Бузову встретили теплым
Просмотреть все новости