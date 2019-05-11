Ольга Рапунцель назвала зрительниц реалити-шоу «Дом-2» «курицами»





Ольга Рапунцель за длительное время на проекте «Дом-2» продемонстрировала свою острую потребность противостоять кому-либо. Периодически главным врагом участницы становится её же супруг Дмитрий Дмитренко, которого она обвиняет в невозможности защитить и обеспечить свою семью, а на этот раз под прицел бренда реалити-шоу попали зрительницы, которых та назвала «курицами».Публика в Сети такую агрессию со стороны Ольги Рапунцель восприняла крайне негативно, а некоторые пользователи уже посоветовали проектной мамочке готовиться к ответным действиям зрительниц, которые вряд ли простят скандальной участнице такие оскорбления.