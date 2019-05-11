Ольга Рапунцель назвала зрительниц реалити-шоу «Дом-2» «курицами»
Скандальная звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель назвала зрительниц реалити-шоу «курицами». Молодая мать маленькой Василисы таким образом решила выплеснуть накопившееся напряжение, считают фолловеры, но не учла, что оскорбления могут обернуться против неё самой.
Ольга Рапунцель за длительное время на проекте «Дом-2» продемонстрировала свою острую потребность противостоять кому-либо. Периодически главным врагом участницы становится её же супруг Дмитрий Дмитренко, которого она обвиняет в невозможности защитить и обеспечить свою семью, а на этот раз под прицел бренда реалити-шоу попали зрительницы, которых та назвала «курицами».
Публика в Сети такую агрессию со стороны Ольги Рапунцель восприняла крайне негативно, а некоторые пользователи уже посоветовали проектной мамочке готовиться к ответным действиям зрительниц, которые вряд ли простят скандальной участнице такие оскорбления.
Ольга Рапунцель за длительное время на проекте «Дом-2» продемонстрировала свою острую потребность противостоять кому-либо. Периодически главным врагом участницы становится её же супруг Дмитрий Дмитренко, которого она обвиняет в невозможности защитить и обеспечить свою семью, а на этот раз под прицел бренда реалити-шоу попали зрительницы, которых та назвала «курицами».
Публика в Сети такую агрессию со стороны Ольги Рапунцель восприняла крайне негативно, а некоторые пользователи уже посоветовали проектной мамочке готовиться к ответным действиям зрительниц, которые вряд ли простят скандальной участнице такие оскорбления.