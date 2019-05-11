В Воронеже в ДТП с иномаркой и «ГАЗелью» погиб один человек





Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 6 часов утра. Сообщается, что водитель Volkswagen Passat, которому было 29 лет, погиб от полученных на месте ДТП травм. Мужчина, находившейся за рулем грузовой «ГАЗели», был госпитализирован. По предварительной информации, после осмотра медиков 58-летнего водителя отпустили домой.На данный момент по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.