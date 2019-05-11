Ольга Бузова надела дешёвые серьги с китайского сайта за 100 рублей





Ольга Бузова не скрывает того, что популярность заставила её полюбить красивую и дорогую жизнь. Певица не отказывает себе в качественном отдыхе, модных нарядах и периодически хвастается дорогими украшениями. На этот раз фолловеры заподозрили ведущую «Дома-2» во лжи, ведь заметили, что Бузова надела дешёвые серьги с AliExpress, стоимость которых не превышает 100 рублей.После этого по Сети поползли слухи, что певица устала ждать дорогих подарков от поклонников, а потому сама решила побаловать себя новыми украшениями, но при этом хорошо сэкономила. Фолловеры не одобрили такой выбор звезды «Дома-2», отметив, что она, как публичная персона, лучше бы появилась совсем без серёжек, чем опозорилась из-за дешёвой бижутерией в ушах.