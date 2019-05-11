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Ольга Бузова надела дешёвые серьги с китайского сайта за 100 рублей

Скандальная звезда отечественного шоу-бизнеса Ольга Бузова надела дешёвые серьги с популярного китайского сайта. Так решили пользователи Сети, отыскавшие такую же бижутерию на портале AliExpress по цене 100 рублей.
Ольга Бузова надела дешёвые серьги с китайского сайта за 100 рублей

Ольга Бузова не скрывает того, что популярность заставила её полюбить красивую и дорогую жизнь. Певица не отказывает себе в качественном отдыхе, модных нарядах и периодически хвастается дорогими украшениями. На этот раз фолловеры заподозрили ведущую «Дома-2» во лжи, ведь заметили, что Бузова надела дешёвые серьги с AliExpress, стоимость которых не превышает 100 рублей.
Ольга Бузова надела дешёвые серьги с китайского сайта за 100 рублей

После этого по Сети поползли слухи, что певица устала ждать дорогих подарков от поклонников, а потому сама решила побаловать себя новыми украшениями, но при этом хорошо сэкономила. Фолловеры не одобрили такой выбор звезды «Дома-2», отметив, что она, как публичная персона, лучше бы появилась совсем без серёжек, чем опозорилась из-за дешёвой бижутерией в ушах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:32

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