Специалисты назвали ТОП-5 машин для такси





Прежде всего внимание следует обратить на Renault Logan нового поколения. На российском рынке модель появилась в 2012 году и сразу зарекомендовала себя как надежная и недорогая в обслуживании машина. Владельцы таксопарков сразу отметили эти достоинства и пополнили ряды своих авто этими моделями. Потому в голове у многих образ такси прочно связался именно с Renault Logan.Skoda Octavia II поколения также получила немало позитивных отзывов от владельцев такси. Выгодной чертой этого автомобиля является лифтбэк и вместимость багажника на 585 литров, что для пассажиров с объемным грузом является приятным бонусом. Машина славится недорогими запчастями и комфортным салоном. Владельцы отмечают, что она редко требует ремонта.Часто для такси выбирают Nissan Almera. Эта машина имеет ряд преимуществ специально для российских дорог. Увеличенный клиренс, прочный металл на днище и металлическая защита важных узлов автомобиля – все это становится огромным плюсом в дорожных реалиях страны. У машины небольшой расход топлива, простое ремонтное обслуживание и недорогие запчасти.Hyundai Solaris очень экономичная и при этом очень комфортная модель. Она потребляет 6 литров бензина на 100 километров при смешанном цикле. В машине предусмотрена отличная звукоизоляция. Множество водителей отмечают хорошую управляемость.Volkswagen Polo был специально приспособлен к условиям работы в России. Ему увеличили емкость аккумуляторных батарей и бачок омывателя до 5,5 литров. Также опционально можно выбрать много разных дополнений к «начинке». Расход топлива и стоимость запчастей достаточно низкие, а салон довольно комфортабелен.