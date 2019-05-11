Ученые: Депрессия и постоянный стресс могут стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые из Пенсильвании провели исследование и выяснили, что депрессия и постоянные стрессовые ситуации могут отображаться на состоянии здоровья человека. Негативные эмоции нередко становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний, считают специалисты.
В ходе научной работы эксперты смогли обнаружить худшую эндотелиальную функцию у людей, страдающих от частого стресса. Речь идет о процессе, помогающем регулировать кровоток. В исследовании взяли участие 43 здоровых взрослых, не имеющих проблем с сердцем, рекреационно активных и без вредных привычек. Главной целью экспертов было выяснить, как хронический стресс воздействует на появление сердечно-сосудистых заболеваний и оценить симптомы депрессии у испытуемых.
Участники сообщали о стрессах, с которыми им приходилось столкнуться на протяжении 24 часов, а ученые следили за функцией эндотелия с помощью миниатюрного волокна, введенного под кожу рук членов группы, и препарата ацелхолина, воздействующего на сосуды.
Специалисты обнаружили: люди с депрессией, испытывающие стресс ежедневно, имеют риск столкнуться в дальнейшем с сердечно-сосудистыми болезнями и нарушением кровообращения. Ученые отметили, что новое исследование помогает увидеть связь между стрессом и дисфункцией кровеносных сосудов, а также позволяет разработать новые методы лечения и стратегии профилактики указанных заболеваний.
В ходе научной работы эксперты смогли обнаружить худшую эндотелиальную функцию у людей, страдающих от частого стресса. Речь идет о процессе, помогающем регулировать кровоток. В исследовании взяли участие 43 здоровых взрослых, не имеющих проблем с сердцем, рекреационно активных и без вредных привычек. Главной целью экспертов было выяснить, как хронический стресс воздействует на появление сердечно-сосудистых заболеваний и оценить симптомы депрессии у испытуемых.
Участники сообщали о стрессах, с которыми им приходилось столкнуться на протяжении 24 часов, а ученые следили за функцией эндотелия с помощью миниатюрного волокна, введенного под кожу рук членов группы, и препарата ацелхолина, воздействующего на сосуды.
Специалисты обнаружили: люди с депрессией, испытывающие стресс ежедневно, имеют риск столкнуться в дальнейшем с сердечно-сосудистыми болезнями и нарушением кровообращения. Ученые отметили, что новое исследование помогает увидеть связь между стрессом и дисфункцией кровеносных сосудов, а также позволяет разработать новые методы лечения и стратегии профилактики указанных заболеваний.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:28