АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики тестируют темный режим в WhatsApp
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ученые: Депрессия и постоянный стресс могут стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Пенсильвании провели исследование и выяснили, что депрессия и постоянные стрессовые ситуации могут отображаться на состоянии здоровья человека. Негативные эмоции нередко становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний, считают специалисты.

Ученые: Депрессия и постоянный стресс могут стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний

В ходе научной работы эксперты смогли обнаружить худшую эндотелиальную функцию у людей, страдающих от частого стресса. Речь идет о процессе, помогающем регулировать кровоток. В исследовании взяли участие 43 здоровых взрослых, не имеющих проблем с сердцем, рекреационно активных и без вредных привычек. Главной целью экспертов было выяснить, как хронический стресс воздействует на появление сердечно-сосудистых заболеваний и оценить симптомы депрессии у испытуемых.

Участники сообщали о стрессах, с которыми им приходилось столкнуться на протяжении 24 часов, а ученые следили за функцией эндотелия с помощью миниатюрного волокна, введенного под кожу рук членов группы, и препарата ацелхолина, воздействующего на сосуды.

Специалисты обнаружили: люди с депрессией, испытывающие стресс ежедневно, имеют риск столкнуться в дальнейшем с сердечно-сосудистыми болезнями и нарушением кровообращения. Ученые отметили, что новое исследование помогает увидеть связь между стрессом и дисфункцией кровеносных сосудов, а также позволяет разработать новые методы лечения и стратегии профилактики указанных заболеваний.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель назвала зрительниц
В Воронеже в ДТП с иномаркой и
Мария Шукшина всю жизнь конфликтует с
Ольга Бузова надела дешёвые серьги с
Ученые: Депрессия и постоянный стресс
Анастасия Костенко не стесняется
Российские дипломаты не попали в
Ольга Бузова могла обидеться на Егора
В Сети появились первые рендеры
Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева
Ученые стоят на пороге открытия нового
Конфликт сестёр Бузовых могли
Диана Гурцкая примеряла молодежный наряд
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Испанский телеканал случайно
Ольга Бузова и Егор Крид в одно время
Сценарист кинолент о Человеке-пауке
Диетологи назвали самые вредные
Компания Evolve представила гонку BMW
«Цвет настроения – солнечный!»: Алена
В Самаре Ольгу Бузову встретили теплым
iPhone XR 2019 будет доступен в двух
Экс-жена отца Меган Маркл посоветовала
Разработчики тестируют темный режим в
Энергетики готовят новые проекты,
Две новых модификации Suzuki Ertiga
«Пуговка» Екатерина Старшова удивила
Сестры Вачовски планируют перезапуск
В Курской области в ДТП погибли трое
Особая версия Ford Aspire Blu по цене
Просмотреть все новости