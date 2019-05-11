Кристина Орбакайте поздравила сына Дени с 21-летием

На видео артистка показала трехъярусный торт, приготовленный для именинника. Звездная мать попросила сына загадать самое заветное желание. Дени Байсаров, недолго размышляя, задул свечи на десерте. «Счастлива быть рядом с тобой в этот день, моя любовь», - подписала ролик Орбакайте.Семейство, судя по видео в stories-разделе аккаунта певицы, отпраздновало день рождения Дени в одном из ночных заведений очень весело. 47-летняя артистка «зажгла» под зарубежный хит, восхитив поклонников своей пластичностью.Фолловеры поздравили именинника, пожелав ему «успехов во всем и всегда». Под публикацией появился и комментарий Валерии. Известная исполнительница отправила сыну Орбакайте свои поздравления. Певице не верится, какими взрослыми стали их «малыши».