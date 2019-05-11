АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики тестируют темный режим в WhatsApp
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Кристина Орбакайте поздравила сына Дени с 21-летием

Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками Instagram-микроблоге трогательным роликом, посвященным дню рождения сына Дени. Внуку Аллы Пугачевой исполнился 21 год.
Кристина Орбакайте поздравила сына Дени с 21-летием

На видео артистка показала трехъярусный торт, приготовленный для именинника. Звездная мать попросила сына загадать самое заветное желание. Дени Байсаров, недолго размышляя, задул свечи на десерте. «Счастлива быть рядом с тобой в этот день, моя любовь», - подписала ролик Орбакайте.

Семейство, судя по видео в stories-разделе аккаунта певицы, отпраздновало день рождения Дени в одном из ночных заведений очень весело. 47-летняя артистка «зажгла» под зарубежный хит, восхитив поклонников своей пластичностью.

Фолловеры поздравили именинника, пожелав ему «успехов во всем и всегда». Под публикацией появился и комментарий Валерии. Известная исполнительница отправила сыну Орбакайте свои поздравления. Певице не верится, какими взрослыми стали их «малыши».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Орбакайте поздравила сына Дени
Специалисты назвали ТОП-5 машин для
Арина Шарапова: "Сергей Доренко часто
Ученые: Психические расстройства можно
Регина Тодоренко снисходительно
Илья Яббаров напомнил Саше Черно, что
В Японии семеро школьников пострадали
Анастасия Стецевьят довела до истерики
Валерий Меладзе поужинал в ресторане с
Ольга Рапунцель назвала зрительниц
В Воронеже в ДТП с иномаркой и
Мария Шукшина всю жизнь конфликтует с
Ольга Бузова надела дешёвые серьги с
Ученые: Депрессия и постоянный стресс
Анастасия Костенко не стесняется
Российские дипломаты не попали в
Ольга Бузова могла обидеться на Егора
В Сети появились первые рендеры
Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева
Ученые стоят на пороге открытия нового
Конфликт сестёр Бузовых могли
Диана Гурцкая примеряла молодежный наряд
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Испанский телеканал случайно
Ольга Бузова и Егор Крид в одно время
Сценарист кинолент о Человеке-пауке
Диетологи назвали самые вредные
Компания Evolve представила гонку BMW
«Цвет настроения – солнечный!»: Алена
В Самаре Ольгу Бузову встретили теплым
Просмотреть все новости