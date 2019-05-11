Кристина Орбакайте поздравила сына Дени с 21-летием
Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками Instagram-микроблоге трогательным роликом, посвященным дню рождения сына Дени. Внуку Аллы Пугачевой исполнился 21 год.
На видео артистка показала трехъярусный торт, приготовленный для именинника. Звездная мать попросила сына загадать самое заветное желание. Дени Байсаров, недолго размышляя, задул свечи на десерте. «Счастлива быть рядом с тобой в этот день, моя любовь», - подписала ролик Орбакайте.
Семейство, судя по видео в stories-разделе аккаунта певицы, отпраздновало день рождения Дени в одном из ночных заведений очень весело. 47-летняя артистка «зажгла» под зарубежный хит, восхитив поклонников своей пластичностью.
Фолловеры поздравили именинника, пожелав ему «успехов во всем и всегда». Под публикацией появился и комментарий Валерии. Известная исполнительница отправила сыну Орбакайте свои поздравления. Певице не верится, какими взрослыми стали их «малыши».
На видео артистка показала трехъярусный торт, приготовленный для именинника. Звездная мать попросила сына загадать самое заветное желание. Дени Байсаров, недолго размышляя, задул свечи на десерте. «Счастлива быть рядом с тобой в этот день, моя любовь», - подписала ролик Орбакайте.
Семейство, судя по видео в stories-разделе аккаунта певицы, отпраздновало день рождения Дени в одном из ночных заведений очень весело. 47-летняя артистка «зажгла» под зарубежный хит, восхитив поклонников своей пластичностью.
Фолловеры поздравили именинника, пожелав ему «успехов во всем и всегда». Под публикацией появился и комментарий Валерии. Известная исполнительница отправила сыну Орбакайте свои поздравления. Певице не верится, какими взрослыми стали их «малыши».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:10