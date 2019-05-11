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Арина Шарапова: "Сергей Доренко часто ошибался в людях"

На странице своего Instagram-профиля Арина Шарапова опубликовала пост в память Сергея Доренко. В публикации телеведущая рассказала, что ее коллега часто ошибался в людях.
Арина Шарапова: "Сергей Доренко часто ошибался в людях"

Арина Шарапова, как и многие россияне, была потрясена кончиной Сергея Доренко. Телеведущая в Instagram опубликовала фото покойного коллеги, а в комментарии сообщила, что вчера не готова была писать в социальных сетях. Также Арина Шарапова вспомнила, что Сергей Доренко часто ошибался в людях. В своих журналистских памфлетах ее коллега мог «уничтожать и унижать» тех, кто такого отношения не заслуживал. Ведущая заявила, что у нее не было конфликтов с Сергеем Доренко, но на определенном рабочем этапе она просто стала его сторониться.
Арина Шарапова: "Сергей Доренко часто ошибался в людях"

Также Арина Шарапова вспомнила, как после очередного скандального эфира Сергей Доренко был уволен, тогда она пригласила коллегу в эфир ТВ-6. В конце своего поста знаменитость написала, ей очень жаль, что Россия больше не услышит привычного «Здррррравствуй, Москва, пррривет Столица». Напомним, Сергей Доренко скончался 9 мая текущего года.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:50

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