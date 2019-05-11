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Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева подтвердила развод с мужем Алексеем Косинусом

Звезда проекта "Дом-2" и светская львица Алена Водонаева подтвердила развод с мужем Алексеем Косинусом. Знаменитость призналась, что слухи об их расставании не преувеличены и действительно пара уже несколько месяцев живет раздельно.
Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева подтвердила развод с мужем Алексеем Косинусом

На своей странице в Instagram Алена Водонаева опубликовала новый пост, в котором призналась, что они с мужем музыкантом Алексеем Косинусом остались просто друзьями. Брюнетка подтвердила подозрения поклонников о расставании.
«Друзья, этот вопрос вами был задан уже больше тысячи раз в комментариях и в DM. А правда ли, что я развожусь с мужем? Пора на него ответить. Да, я развожусь со своим мужем», — написала Алена Водонаева.

Публикацию Алена Водонаева сопроводила романтичным видео, снятым вместе с Алексеем Косинусом во время их совместного отдыха. На кадрах знаменитости бегут по берегу моря, а затем встречаются вместе и целуются. Также звезда отметила, что сын и она продолжают общаться с бывшим избранником, сейчас светская львица чувствует себя хорошо, а с Алексеем Косинусом они остались хорошими друзьями, ведь только так расстаются цивилизованные люди.

Поклонники поддержали Алену Водонаеву в комментариях к ее посту, заверив, что светская львица - умница и красавица, а потому точно не останется одна. Звезда ответила на все вопросы фолловеров, поблагодарив за теплые слова.

В апреле в Сети распространились слухи о разводе Алены Водонаевой и музыканта Алексея Косинуса, пара поженилась в 2017 году. Сама светская львица избегала разговоров о расставании с возлюбленным, однако многие заметили отсутствие обручального кольца на правой руке знаменитости.

Причины расставания Алена Водонаева разглашать не стала, однако отметила, что это не измены. По мнению звезды "Дома-2", так рассуждать могут только очень недалекие люди.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:00

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