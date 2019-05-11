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Ученые: Психические расстройства можно лечить с помощью садово-огородных работ

Американские ученые в ходе экспериментальной работы пришли к выводу, что садово-огородные работы благоприятно влияют на психическое здоровье. Они планируют привлекать все больше пациентов, страдающих различными душевными расстройствами, к уходу за растениями.
Ученые: Психические расстройства можно лечить с помощью садово-огородных работ

В 2014 году ученые начали исследование влияния садовых работ на психическое здоровье пациентов специализированных лечебниц. Больные привлекались к выбору растений, которые потом должны были вместе с кураторами посадить на грядках. Этот проект был в основном направлен на лиц, имеющих тяжелые депрессивные и тревожные расстройства. Раз в неделю пациенты в сопровождении медицинского персонала выходили в сад и вместе занимались уходом за растениями.

В результате эксперимента было отмечено, что у большинства больных состояние улучшилось. Они сообщали о том, что стали спокойнее, наслаждались природой и результатами своего труда, их мысли стали более позитивными. На данный момент ученые планируют заинтересовать еще больше пациентов к садоводству.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:40

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