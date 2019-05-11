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Российские дипломаты не попали в Нью-Йорк из-за отказа в выдаче американских виз

Дипломаты, представляющие Россию на конференции по нераспространению ядерного вооружения, не смогли попасть на заседание в Нью-Йорк. Причиной тому послужил отказ в выдаче им американских виз.
Российские дипломаты не попали в Нью-Йорк из-за отказа в выдаче американских виз

Владимир Ермаков, возглавляющий российскую делегацию, считает такие действия США противоправными. Вашингтон, не допустив официальных представителей РФ на проходивший в Нью-Йорке форум, нарушил обязательства, предусмотренные Соглашением от 1947 года о штаб-квартире ООН. Согласно этим требования, власти США должны обеспечивать беспрепятственный проезд к местам, где находятся центральные учреждения международной организации. Американцы обязаны выдавать дипломатам визы безвозмездно и в максимально короткие сроки.

Заседание, состоявшееся в Нью-Йорке, стало последним перед конференцией по нераспространению ядерного вооружения 2020 года, пишет «Слово и Дело». На форуме, куда не смогли попасть российские представители, рассматривались вопросы принципов и целей реализации Договора, а также вносились рекомендации по его действию.



 
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Политика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:18

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