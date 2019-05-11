Ольга Бузова и Егор Крид в одно время отменили свои концерты





В Сети пользователи активно обсуждают то, что Ольга Бузова и Егор Крид слишком подозрительно и в одно и то же время вдруг решили отменить свои концерты, запланированные на 10 мая. Ведущая телепроекта «Дом-2» в своём Instagram-аккаунте обратилась к фанатам через видео, в котором призналась, что очень сожалеет о случившемся, но погодные условия ухудшаются, поэтому давать концерт она считает небезопасным.Практически с такими же объяснениями обратился к своей аудитории поклонников и Егор Крид, который, кстати, тоже отменил выступление, которое должно было состояться 10 мая. Певец извинился перед публикой, особенно перед теми, кто ехал ради встречи с ним из других городов, отметив, что пытался уговорить организаторов ничего не переносить.Публика сочла такое совпадение с отменой концертов Бузовой и Кридом подозрительным, а некоторые решили, что исполнители просто захотели провести время вместе, что неудивительно, ведь в последнее время их часто замечают вместе на разных мероприятиях.