В Самаре Ольгу Бузову встретили теплым караваем с солью

На ролике видно, что звезду проекта "Дом-2" встречали очень тепло. Когда она вышла из машины, местные артисты начали петь народные песни, а телеведущую и певицу тут же угостили еще теплым караваем с солью. Сама знаменитость отметила, она не ожидала настолько душевного приема, хотя привыкла, что каждый раз на концертах поклонники дарят ей много цветов.Своими впечатлениями от теплой встречи в Самаре Ольга Бузова поделилась в микроблоге в Instagram, опубликовав соответствующее видео. Поклонники отметили, что всегда рады видеть звезду в своих городах, а потому встреча с ней для них очень важна.