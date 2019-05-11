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В Самаре Ольгу Бузову встретили теплым караваем с солью

Недавно Ольга Бузова в очередной раз отправилась на гастроли, в рамках которых побывала в Самаре. О теплом приеме местных жителей телеведущая и певица поспешила рассказать в Instagram, показав видео.
В Самаре Ольгу Бузову встретили теплым караваем с солью

На ролике видно, что звезду проекта "Дом-2" встречали очень тепло. Когда она вышла из машины, местные артисты начали петь народные песни, а телеведущую и певицу тут же угостили еще теплым караваем с солью. Сама знаменитость отметила, она не ожидала настолько душевного приема, хотя привыкла, что каждый раз на концертах поклонники дарят ей много цветов.

Своими впечатлениями от теплой встречи в Самаре Ольга Бузова поделилась в микроблоге в Instagram, опубликовав соответствующее видео. Поклонники отметили, что всегда рады видеть звезду в своих городах, а потому встреча с ней для них очень важна.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:58

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