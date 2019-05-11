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«Цвет настроения – солнечный!»: Алена Хмельницкая снялась в фотосессии в желтом наряде

Алена Хмельницкая приняла участие в новой яркой фотосессии. Российская актриса вызвала восхищение фанатов, представ в желтом наряде, изменившим ее «цвет настроения» на солнечный.

«Цвет настроения – солнечный!»: Алена Хмельницкая снялась в фотосессии в желтом наряде

В личном блоге Instagram Алены Хмельницкой появилось несколько снимков и ролик, где она запечатлена в ярко-желтом тренче и платье от бренда La Pina. 48-летняя знаменитость прогулялась в центре Москвы в эффектном наряде, стоимость которого – около 55 000 рублей. Артистка призналась: она буквально влюбилась в тренч и очень рада, что смогла получить одежду «фантастического» желтого цвета в подарок после съемок. Звезда театра и кино отмечает: ее «цвет настроения – солнечный».

Новый стильный образ кумира впечатлил подписчиков. По мнению Instagram-аудитории, Алене Хмельницкой очень к лицу желтый тренч, в котором она выглядит как «солнечная королева». Поклонники отметили, что в наряде звезда выглядит моложе и красивее. «Нет слов, как красиво», «Алена, вы жемчужина нашего кино!», «Как всегда прекрасны и неповторимы», - осыпали артистку комплиментами почитатели ее актерского мастерства.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:00

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