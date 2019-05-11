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Разработчики тестируют темный режим в WhatsApp
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Разработчики тестируют темный режим в WhatsApp

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp с нетерпением ждут обновления сервиса, после которого для них станет доступен темный режим. После недавних слухов о том, что разработчики решили свернуть реализацию данной идеи, сейчас появилась информация о проводимых тестах темного режима.
Разработчики тестируют темный режим в WhatsApp

Известный инсайдер под ником WABetaInfo сообщил об этом в социальной сети. По его словам, ранее разработчики решили прекратить работу над темным режимом, полностью удалив соответствующие данные в Android-приложении, что говорило об отказе компании от данной разработки. Теперь же он обнаружил снимок, на котором запечатлен темный режим в мессенджере, вероятно, свидетельствующий о возобновлении тестирования долгожданного обновления.

Стоит отметить, что в Facebook Messenger темная тема стала очень популярной. Google также объявила, что темный режим придет на Android в конце текущего года, и Apple, как ожидается, покажет нечто похожее на своей конференции разработчиков WWDC в июне 2019 года. Инсайдер предполагает, что в скором времени пользователи WhatsApp смогут порадоваться новости о выходе обновления.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:35

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