Разработчики тестируют темный режим в WhatsApp
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp с нетерпением ждут обновления сервиса, после которого для них станет доступен темный режим. После недавних слухов о том, что разработчики решили свернуть реализацию данной идеи, сейчас появилась информация о проводимых тестах темного режима.
Известный инсайдер под ником WABetaInfo сообщил об этом в социальной сети. По его словам, ранее разработчики решили прекратить работу над темным режимом, полностью удалив соответствующие данные в Android-приложении, что говорило об отказе компании от данной разработки. Теперь же он обнаружил снимок, на котором запечатлен темный режим в мессенджере, вероятно, свидетельствующий о возобновлении тестирования долгожданного обновления.
Стоит отметить, что в Facebook Messenger темная тема стала очень популярной. Google также объявила, что темный режим придет на Android в конце текущего года, и Apple, как ожидается, покажет нечто похожее на своей конференции разработчиков WWDC в июне 2019 года. Инсайдер предполагает, что в скором времени пользователи WhatsApp смогут порадоваться новости о выходе обновления.
Известный инсайдер под ником WABetaInfo сообщил об этом в социальной сети. По его словам, ранее разработчики решили прекратить работу над темным режимом, полностью удалив соответствующие данные в Android-приложении, что говорило об отказе компании от данной разработки. Теперь же он обнаружил снимок, на котором запечатлен темный режим в мессенджере, вероятно, свидетельствующий о возобновлении тестирования долгожданного обновления.
Стоит отметить, что в Facebook Messenger темная тема стала очень популярной. Google также объявила, что темный режим придет на Android в конце текущего года, и Apple, как ожидается, покажет нечто похожее на своей конференции разработчиков WWDC в июне 2019 года. Инсайдер предполагает, что в скором времени пользователи WhatsApp смогут порадоваться новости о выходе обновления.
Технологии / Авторские новости
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:35