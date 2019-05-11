Экс-жена отца Меган Маркл посоветовала не допускать его к ребенку
Экс-супруга отца герцогини Сассекской Рослин считает его «ужасным» родителем. Она призвала Меган Маркл не допускать родственника к новорожденному ребенку.
Как заявила женщина, во время их совместной с Томасом Марклом жизни его мало интересовали дети. Родитель герцогини Сассекской постоянно изменял своей первой жене, брак с которой продлился с 1964-го по 1975-й. Экс-супруга сомневается, что с годами ее бывший избранник изменился и стал более ответственным.
Рослин Марк уверена, отца возлюбленной принца Гарри не стоит подпускать к новорожденному ребенку. Она посоветовала герцогине и герцогу Сассекским оградить Томаса Маркла от своей жизни, передает Daily Mirror.
Как заявила женщина, во время их совместной с Томасом Марклом жизни его мало интересовали дети. Родитель герцогини Сассекской постоянно изменял своей первой жене, брак с которой продлился с 1964-го по 1975-й. Экс-супруга сомневается, что с годами ее бывший избранник изменился и стал более ответственным.
Рослин Марк уверена, отца возлюбленной принца Гарри не стоит подпускать к новорожденному ребенку. Она посоветовала герцогине и герцогу Сассекским оградить Томаса Маркла от своей жизни, передает Daily Mirror.
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:43