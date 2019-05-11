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iPhone XR 2019 будет доступен в двух новых цветах

Инсайдеры сообщили, что iPhone XR 2019 будет представлен пользователям в шести цветах. Также стало известно, что разработчики представят два новых оттенка на замену синего и кораллового.
iPhone XR 2019 будет доступен в двух новых цветах

Согласно полученной информации, iPhone XR будет доступен в белом, черном, желтом и красном цветах. Также стало известно, что в текущем году разработчики добавят лавандовый и зеленый цвета. Данные оттенки заменят привычный для iPhone коралловый и синий. Новые смартфоны стали первыми с тех пор, как iPhone 5c был доступен в разных цветах, кроме белого, золотого и черного. Корпорация Apple регулярно использует набор цветов iPhone XR в качестве маркетингового инструмента, например, в рекламе «Color Flood» в 2018 году.

Как ожидается, в текущем году iPhone XR будет оснащен новым процессором A13 от корпорации Apple и двумя камерами на задней панели смартфона. По предварительной информации, другие функции новинки включают двустороннюю беспроводную зарядку, более мощную батарею и обновленную настройку антенны.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:52

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