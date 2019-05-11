iPhone XR 2019 будет доступен в двух новых цветах





Согласно полученной информации, iPhone XR будет доступен в белом, черном, желтом и красном цветах. Также стало известно, что в текущем году разработчики добавят лавандовый и зеленый цвета. Данные оттенки заменят привычный для iPhone коралловый и синий. Новые смартфоны стали первыми с тех пор, как iPhone 5c был доступен в разных цветах, кроме белого, золотого и черного. Корпорация Apple регулярно использует набор цветов iPhone XR в качестве маркетингового инструмента, например, в рекламе «Color Flood» в 2018 году.Как ожидается, в текущем году iPhone XR будет оснащен новым процессором A13 от корпорации Apple и двумя камерами на задней панели смартфона. По предварительной информации, другие функции новинки включают двустороннюю беспроводную зарядку, более мощную батарею и обновленную настройку антенны.