АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики тестируют темный режим в WhatsApp
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Энергетики готовят новые проекты, позволяющие россиянам экономить электричество

Энергетики заняты подготовкой новых пилотных проектов, главная цель которых – помочь российским потребителям экономить электричество. Нововведения должны реализовать в РФ уже в июле.

Энергетики готовят новые проекты, позволяющие россиянам экономить электричество

В сообщении «Системного оператора», который является диспетчером Единой энергосистемы России, говорится, что гражданам нужно будет переносить пик энергопотребления на другой период времени. Для обеспечения электроэнергией утром и вечером функционируют электростанции, не работающие ночью, объясняется в материале.

В том случае, если максимальный расход энергии начнет возрастать – встанет вопрос о строительстве новых станций, платить за которые придется отечественным потребителям.

Смысл новшеств – распределить потребление электричества по часам. Как говорится в документе, многие мировые страны создают предприятия – агрегаторы, способные объединять двух и больше потребителей. Этим могут воспользоваться энергосбытовые предприятия или частные организации, занимающиеся энергоснабжением.

Энергетики сообщили о планах введения гибкой тарификации. Последняя позволит россиянам платить меньшие суммы за использование «ночного» электричества. По словам Олега Гринько, возглавляющего АО «Т-Система», очень важно «сбалансировать» работу электростанций, чтобы не было «простаивания» техники.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Evolve представила гонку BMW
«Цвет настроения – солнечный!»: Алена
В Самаре Ольгу Бузову встретили теплым
iPhone XR 2019 будет доступен в двух
Экс-жена отца Меган Маркл посоветовала
Разработчики тестируют темный режим в
Энергетики готовят новые проекты,
Две новых модификации Suzuki Ertiga
«Пуговка» Екатерина Старшова удивила
Сестры Вачовски планируют перезапуск
В Курской области в ДТП погибли трое
Особая версия Ford Aspire Blu по цене
Представлено фото прозрачного чехла для
Анастасия Заворотнюк показала в честь
Под Саратовом в ДТП с автобусом и
Яна Рудковская поделилась «мистическим»
Медики назвали продукты со стола
Искусственный интеллект способен точнее
Далай-Лама рассказал, как сделать мир
Светлана Сорокина после кончины Сергея
Xiaomi выпустила обновление для
Дочь Игоря Николаева научилась
BMW M8 выйдет с «электронными» тормозами
Помощница Евгения Петросяна Татьяна
Эксперты назвали причины возникновения
Константину Меладзе 56 лет:
Опубликован рендер брутального
Дана Борисова заявила о примирении с
Ученые: Офисный шум приводит к головной
Глубоководные морские рыбы развили
Просмотреть все новости