Энергетики готовят новые проекты, позволяющие россиянам экономить электричество





В сообщении «Системного оператора», который является диспетчером Единой энергосистемы России, говорится, что гражданам нужно будет переносить пик энергопотребления на другой период времени. Для обеспечения электроэнергией утром и вечером функционируют электростанции, не работающие ночью, объясняется в материале.В том случае, если максимальный расход энергии начнет возрастать – встанет вопрос о строительстве новых станций, платить за которые придется отечественным потребителям.Смысл новшеств – распределить потребление электричества по часам. Как говорится в документе, многие мировые страны создают предприятия – агрегаторы, способные объединять двух и больше потребителей. Этим могут воспользоваться энергосбытовые предприятия или частные организации, занимающиеся энергоснабжением.Энергетики сообщили о планах введения гибкой тарификации. Последняя позволит россиянам платить меньшие суммы за использование «ночного» электричества. По словам Олега Гринько, возглавляющего АО «Т-Система», очень важно «сбалансировать» работу электростанций, чтобы не было «простаивания» техники.