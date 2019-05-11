Две новых модификации Suzuki Ertiga поступят в продажу этой осенью
Компания Suzuki заявила о том, что собирается начать продажи новых вариаций Suzuki Ertiga. Покупатели смогут приобрести внедорожную и спортивную модификации автомобиля.
Кроссовер Ertiga будет иметь больший дорожный просвет, увеличенные колеса, защитные пластиковые накладки. Производители также обещают установить расширители колёсных арок и рейлинги на крыше. У спортивного варианта будет доработана подвеска, уменьшен клиренс. Автомобиль сможет похвастаться аэродинамическим обвесом, черной радиаторной решеткой и затемненными головными фарами.
Впервые компактвэн дебютировал прошлой весной. Его длина – 4395 мм, ширина – 1753 мм, а высота – 1690 мм. Салон рассчитан на семь мест. Объем багажника составляет 153 литра.
Что касается технической составляющей, то под капотом у авто находится 1,5-литровый мотор мощностью в 104 лошадиные силы. По выбору клиента машина комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-ступенчатым «автоматом». Есть комплектация, которая включает в себя дизельный двигатель объемом 1,3 литра.
Автомобили поступят в продажу в Индии уже осенью этого года. Их стоимость варьируется от 1 до 1,2 млн рупий (938 тыс. – 1 126 тыс. рублей).
Кроссовер Ertiga будет иметь больший дорожный просвет, увеличенные колеса, защитные пластиковые накладки. Производители также обещают установить расширители колёсных арок и рейлинги на крыше. У спортивного варианта будет доработана подвеска, уменьшен клиренс. Автомобиль сможет похвастаться аэродинамическим обвесом, черной радиаторной решеткой и затемненными головными фарами.
Впервые компактвэн дебютировал прошлой весной. Его длина – 4395 мм, ширина – 1753 мм, а высота – 1690 мм. Салон рассчитан на семь мест. Объем багажника составляет 153 литра.
Что касается технической составляющей, то под капотом у авто находится 1,5-литровый мотор мощностью в 104 лошадиные силы. По выбору клиента машина комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-ступенчатым «автоматом». Есть комплектация, которая включает в себя дизельный двигатель объемом 1,3 литра.
Автомобили поступят в продажу в Индии уже осенью этого года. Их стоимость варьируется от 1 до 1,2 млн рупий (938 тыс. – 1 126 тыс. рублей).
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:10