«Пуговка» Екатерина Старшова удивила образом «роковой» блондинки

На снимках актриса позирует в красном платье с огромным декольте и черных перчатках с акцентом в виде серебристого широкого браслета. Образ «роковой красавицы» дополняет ярко-красная помада, парик-каре с волосами цвета «блонд» и элегантная шапочка-сетка.Поклонники, до сих пор ассоциирующие Старшову с малышкой Пуговкой, удивились такому преобразованию. Многие признали, что 17-летняя актриса, взрослея, превращается в настоящую красавицу. «Да, это уже не Пуговка!» - написали фолловеры в комментариях к фото «роковой» блондинки.