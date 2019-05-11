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«Пуговка» Екатерина Старшова удивила образом «роковой» блондинки

Екатерина Старшова, полюбившаяся зрителям по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», примерила на себя образ «роковой» блондинки. Соответствующие фотографии появились в Instagram-микроблоге 17-летней звезды.
«Пуговка» Екатерина Старшова удивила образом «роковой» блондинки

На снимках актриса позирует в красном платье с огромным декольте и черных перчатках с акцентом в виде серебристого широкого браслета. Образ «роковой красавицы» дополняет ярко-красная помада, парик-каре с волосами цвета «блонд» и элегантная шапочка-сетка.
«Пуговка» Екатерина Старшова удивила образом «роковой» блондинки

Поклонники, до сих пор ассоциирующие Старшову с малышкой Пуговкой, удивились такому преобразованию. Многие признали, что 17-летняя актриса, взрослея, превращается в настоящую красавицу. «Да, это уже не Пуговка!» - написали фолловеры в комментариях к фото «роковой» блондинки.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:59

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